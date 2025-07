La leyenda del metal que se quitó la vida y luego apareció muerto en la portada de un CD | FOTOS

El 8 de abril de 1991, el mundo de la música extrema se sacudió con una noticia que, aunque trágica, se entrelazaría de forma indisoluble con la leyenda de una de sus bandas más infames. Per Yngve Ohlin, conocido por sus seguidores y compañeros de banda simplemente como Dead, el enigmático vocalista de la pionera banda noruega de black metal Mayhem, fue encontrado muerto a los 22 años en la casa del grupo, cerca de Kråkstad, Noruega. Su suicidio no solo marcó un oscuro capítulo en la historia del metal, también cimentó un legado de culto que perdura hasta hoy.

Ohlin mostró una fascinación temprana y profunda por la muerte, una obsesión que, según se informa, se intensificó tras una experiencia cercana a la muerte en su niñez. Antes de su llegada a Noruega, Dead ya dejó su huella en la escena sueca como vocalista de la banda de death/thrash metal Morbid, con quienes grabó la demo "December Moon" en 1986, mostrando ya atisbos de la oscuridad que definiría su carrera.

Según esta leyenda, Per Yngve Ohlin murió brevemente durante su niñez. La historia más difundida relata que, cuando era un niño, sufrió una rotura de bazo después de un accidente, posiblemente mientras jugaba. La hemorragia interna fue tan severa que, por un periodo de tiempo, su corazón dejó de latir. En esencia, y según el relato, experimentó la muerte clínica antes de ser milagrosamente "resucitado" por los médicos.

Fueron grandes representantes del Black metal. Crédito: blackmerch

¿Cuál fue el legado de Per Yngve Ohlin?

Ohlin se unió a Mayhem en 1988, un grupo que buscaba empujar los límites de la brutalidad. La llegada de Dead transformó a Mayhem de una promesa local a una fuerza temida y reverenciada. Fue uno de los primeros músicos en adoptar la icónica "corpse paint", la pintura facial blanca con negro que se convertiría en sinónimo del black metal. Pero la contribución del músico trascendió la estética. Sus actuaciones en vivo eran rituales de autodestrucción: automutilación con cuchillos y botellas rotas, la infame práctica de enterrar su ropa semanas antes de un concierto para infundirle un olor a descomposición. Su objetivo era sumergir a la audiencia en una atmósfera de muerte y desesperación, buscando la autenticidad en lo macabro.

Amigos y compañeros de banda, como el bajista Necrobutcher, lo describían como un individuo complejo, a menudo incomprensible, cuya personalidad mórbida y solitaria lo llevó a acumular aves muertas y a exhibir un desprecio por la tecnología moderna. Se especuló que Dead padecía el síndrome de Cotard, un raro trastorno psiquiátrico en el que el afectado cree estar muerto o en descomposición. Su devoción por la muerte era tal que su propio nombre artístico era una declaración de su identidad. Su deseo de "sentirse más cerca de la muerte" lo llevó a extremos como inhalar el olor de un cuervo muerto.

La mañana de su muerte, Dead se cortó las muñecas y el cuello con un cuchillo antes de dispararse en la cabeza con una escopeta. Dejó una nota de suicidio que reflejaba su tormento interno, disculpándose por la sangre y expresando su deseo de morir en el bosque. El descubrimiento de su cuerpo por su compañero de banda, Øystein "Euronymous" Aarseth, añadió otra capa de controversia a esta tragedia.

Euronymous, antes de llamar a las autoridades, supuestamente tomó fotografías del cuerpo, una de las cuales se usaría más tarde en la portada de un álbum pirata de Mayhem, The Dawn of the Black Hearts. Además, circularon rumores, nunca totalmente confirmados, de que Euronymous recogió fragmentos del cráneo de Dead para hacer collares, perpetuando una imagen de morbosidad extrema.

La muerte de Per Yngve Ohlin no fue solo la pérdida de un músico, sino un catalizador que galvanizó la incipiente escena del black metal noruego, inspirando tanto temor como una macabra fascinación que aún resuena en la historia de la música extrema. Su legado, aunque sombrío, es un testimonio de la intensidad y el extremismo que él mismo encarnó.