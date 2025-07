Jessica Esotérica confiesa que su papá la intentó asesinar a los 10 años | VIDEO

A principios del mes de julio se informó de la hospitalización de la famosa vidente Jessica Esotérica, quien después de sufrir un accidente durante las celebraciones de la marcha por los derechos LGBTIQ+ cuando una barra metálica se le encajó en el costado derecho, provocando que su implante de seno se perforara.

Debido a esto, la vidente tuvo que ser operada de emergencia y fue inducida en coma para estabilizarla luego de que se presentara un problema con su marcapasos. La noticia sacudió al mundo de las redes sociales, con cientos de comentarios deseándole una pronta recuperación; no fue hasta el pasado 11 de julio que Jessica concedió su primera entrevista para el periodista Javier Ceriani.

En dicha entrevista, la vidente se sinceró sobre las visiones que tuvo mientras se encontraba en coma, afirmando que en esos momentos la muerte la "abrazó" e incluso pudo reencontrarse con su madre fallecida, quien le expresó su orgullo por su carrera como figura pública y activista en el movimiento LGBTIQ+.

Jessica Esotérica habla de la violencia que vivió a manos de sus padres

Pero no todo se trató de un reencuentro amoroso, pues en ese momento también tuvo contacto con su papá y lejos de expresarse como su madre lo hizo, comenzó a insultarla. "Fue algo loquisímo, era como estar hablando con dios y con el diablo", comentó Jessica con la voz entrecortada, explicando que mientras el alma de su mamá se encontraba recostada con ella abrazándola, su papá la insultó fuertemente.

(Su papá) así textual me dijo: "Yo no sé para qué chingados estás pasando todo esto, ya te deberías de ir y terminemos con esta basura". Imágínate... es terrible y horrible, declaró Jessica Esotérica.

Y es que la vida de Jessica se encuentra marcada por episodios de violencia ejercidos por sus padres, quienes en aquel momento estaban demasiado furiosos por su orientación sexual. La vidente detalló para Ceriani que su madre la golpeaba constantemente para "quitarle lo homosexual", pero estas revelaciones dieron un giro aún más trágico cuando confesó lo que su papá intentó hacerle.

Mi papá intentó asesinarme a los 10 años... por ser homosexual [...] Machista, Sinaloa... olvídate, pero es mi padre y yo no soy quien para juzgarlo. Mi mamá me desmayaba a golpes porque esa era la manera en que ella me iba a quitar lo homosexual. Y eran aquellos años, eran los 60... Mi mamá me dejaba la espalda como Jesucristo porque yo lo que hacía era hacerme bolita y cáigame encima, señora. No podía hacer más.

A pesar de los momentos violentos que vivió, la vidente afirmó que no se sentía con el derecho de juzgar la forma de proceder de sus padres, pues afirma que no resulta sencillo aceptar que tu hijo tiene otras preferencias. Así mismo, Jessica ha elegido "no ser víctima" de las circunstancias, tomando cada vivencia como un pilar fundamental para su fortaleza en un mundo lleno de intolerancia. La revelación de Jessica ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde seguidores y figuras públicas han expresado su solidaridad y admiración por su valentía.

Fotografía: Instagram/@jessicaesotericakc

El momento en el que Jessica Esotérica se aleja de sus padres

Por otra parte, Jessica explicó que tan sólo 10 años llegó a Estados Unidos y a pesar de su corta edad, nunca más volvió a tener contacto con ellos. "Primero muere mi papá, me tocó enterrar a mi papá", recordó seriamente; luego de varios años se convirtió en la primera mujer trans en conducir un programa de radio en un segmento que además estaba dedicado al esoterismo.

Con más de 40 años de experiencia, la Jessica dijo no tener nada que perdonarles ya que considera que Dios usó a sus papás para hacerla fuerte en condiciones sumamente vulnerables. Luego de llegar a Estados Unidos a una edad tan temprana, comenzó a trabajar en un bar como ayudante de limpieza y con el paso de los años pudo salir adelante a pesar de las adversidades.