A principios de julio de 2025, cuando las ceremonias de graduación del CETIS 59 estaban por comenzar en Torreón, Coahuila, la historia de Axel Uriel Rosas Aguilar sacudió las redes sociales y el corazón de miles de personas alrededor del país. El joven estudiante fue marginado de la fotografía de generación y se le impidió portar toga y birrete, debido a un adeudo de colegiaturas que desconocía.

Todo comenzó cuando una compañera de Axel compartió una imagen de él sentado en un salón vacío, visiblemente abatido; esa fotografía, en la que aparece solo y sin atuendo de graduado, circuló por redes sociales y fue publicada en Facebook. Distintos usuarios reaccionaron con indignación y empatía, al ver a un estudiante a punto de finalizar su educación media superior al que se le negaron derechos básicos por falta de recursos.

Axel, de 19 años, es huérfano desde su infancia y desde entonces, ha vivido en hogares ajenos o en situación de informalidad y gracias a su propio esfuerzo, trabajó desde joven y logró mantenerse en el sistema educativo pese a la precariedad, por lo que su historia conmovió a las personas que se encontraron con su imagen.

En una entrevista posterior, Axel explicó que él pensaba que su beca cubría todos los costos de su formación, pero los directivos del plantel le informaron que debía 9 mil 70 pesos por colegiaturas acumuladas, más 900 pesos para el paquete de graduación (toga, birrete y fotografía), por lo que sin ese monto, ni siquiera podía aparecer en la foto oficial de clausura.

Yo ya tenía todo puesto, pero me dijeron que no podía tomarme la foto porque debía en la escuela [...] Nunca me imaginé que esto llegaría tan lejos. Mucha gente quiere ser mi madrina o padrino, me da algo de vergüenza, pero estoy muy agradecido, dijo Axel en una entrevista.