El nieto poco conocido de Chespirito que heredó su talento y trabajó con Disney en Rusia | FOTOS

El apellido Gómez Bolaños resuena en la memoria colectiva, asociado indudablemente al genio creativo de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito". Su obra en la comedia trascendió fronteras y generaciones. El talento de su estirpe se manifiesta en diversas áreas, y un claro ejemplo es su nieto, Andrés Penella Gómez, quien forjó una destacada carrera en el competitivo mundo de la música.

Lejos de los sets de comedia, Andrés eligió el pentagrama como su lienzo. Hijo de Marcela Gómez Fernández, una de las hijas de "Chespirito" con Graciela Fernández Pierre, Andrés se consolidó como un talentoso compositor, orquestador, además de editor musical. Su camino lo llevó a una de las cunas de la formación musical global: la Berklee College of Music, donde obtuvo una doble licenciatura en Composición y Musicalización de Películas.

La trayectoria de Penella es un reflejo de su versatilidad y dominio técnico. Puso su sello en la musicalización de importantes producciones, abarcando desde el entretenimiento global hasta la televisión mexicana. Su trabajo incluye proyectos de la talla de "The last warrior" de Disney, la película de terror "The black demon" y exitosas telenovelas como "La jefa del campeón". Recientemente, aportó su maestría en la musicalización de la serie "LALOLA" para la plataforma ViX.

¿Qué ha logrado Andrés Penella, nieto de Chespirito?

En este contexto, su excelencia y originalidad fueron reconocidas con un premio en la categoría de Mejor composición original en los prestigiosos Premios Metropolitanos de Teatro, un galardón que celebró su impactante trabajo en la pieza "Un tranvía llamado deseo".

Es un exitoso músico, compositor y productor. Crédito: @andrespenella

El talento de Andrés Penella no se limita a la creación; también se extiende a la formación. Actualmente, ejerce como maestro de música en la universidad REC Escuela de Música, un Berklee Global Partner. Allí comparte su vasto conocimiento en orquestación, composición coral, armonía y entrenamiento auditivo, inspirando a las nuevas generaciones de músicos.

La descendencia de un grande: El árbol genealógico de Roberto Gómez Bolaños

La influencia de "Chespirito" no solo se mide por su obra, sino también por la numerosa familia que dejó. Casado con Graciela Fernández Pierre (1936-2013), el creador de personajes icónicos tuvo seis hijos, quienes a su vez dieron origen a una nueva generación de nietos.

Aquí un vistazo a la descendencia conocida de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández Pierre: