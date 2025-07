El hijo de Eduardo Yáñez ahora maneja un Uber, ¿tiene problemas de dinero? | VIDEO

En una reveladora entrevista, el aclamado actor Eduardo Yáñez compartió detalles íntimos y dolorosos sobre la fracturada relación con su hijo, Eduardo Yáñez Jr. Las declaraciones del intérprete arrojan luz sobre un quiebre familiar gestado a raíz de problemas de confianza y dinero, dejando un abismo entre padre e hijo que el tiempo no cerró.

Yáñez, conocido por su franqueza, no dudó en asumir su parte de la responsabilidad en el conflicto. "Tuvimos una bronca fuerte. Mi hijo y yo nos llevábamos de pelos, pero yo la cagué", confesó el actor. Explicó cómo, influenciado por su propia infancia de privaciones, buscó darle a su hijo todo lo que él no tuvo.

"Por la infancia que yo pasé dije 'ahorita que estoy trabajando, todo será para mi hijo'. Dentro del todo va la confianza, no lo limitaré en nada", detalló. Esta decisión lo llevó a delegar una gran responsabilidad en su hijo mientras él trabajaba en México, dejándolo a cargo del departamento en Los Ángeles.

Sin embargo, la confianza depositada se vio traicionada, según el propio Yáñez. "Me chingó, me bajó una lana varias veces. Como él llevaba todo el control de los pagos y todo eso, pues se le hizo fácil", afirmó con una mezcla de resignación y dolor. Esta situación económica fue el detonante de la profunda ruptura que hoy los mantiene separados, una herida que, pese a los años, parece no cicatrizar.

¿Qué dijo Eduardo Yáñez de la separación con su hijo?

A pesar del tiempo transcurrido, la reconciliación parece distante. El actor reveló que, desde aquel pleito, no volvió a ver a su hijo. "Una vez, como a los seis meses del pleito, me llamó por teléfono y le dije 'si quieres un consejo, el que necesites. Si quieres algo material no te daré nada'. Necesitaba dinero", recordó Yáñez, dejando en claro que las bases para un posible acercamiento son complejas, pues el conflicto original giró en torno a una cuestión económica.

Actualmente, Eduardo Yáñez Jr. sigue su vida de forma independiente: "Hoy maneja un Uber, tiene un hijo y se casó. Ya soy abuelo", compartió el actor. Esta última frase, cargada de un dejo de melancolía, evidencia la paradoja de ser abuelo sin conocer a su nieto, un reflejo más de la profunda división que persiste en esta relación padre-hijo.

Las palabras de Eduardo Yáñez ofrecen una mirada cruda y honesta a las complejidades de los lazos familiares, especialmente cuando la confianza se quiebra, las heridas emocionales se profundizan con el tiempo. Su testimonio subraya el dolor que puede generar la desilusión en las relaciones más íntimas.