Anuncian fecha de estreno para "It: Welcome to Derry" y el primer trailer de la serie, ¿cuántos capítulos tendrá?

En un ambicioso proyecto que promete revolucionar el género del horror televisivo, HBO anunció oficialmente el estreno de "It: Welcome to Derry", una serie precuela basada en el emblemático universo creado por Stephen King. Ambientada en el año 1962, esta producción profundiza en la historia oculta y aterradora del pueblo ficticio de Derry, Maine, explorando los orígenes del mal que años después aterrorizó a los personajes centrales de las películas de "It".

Uno de los aspectos más esperados por las y los fans es la confirmación del regreso de Bill Skarsgård como Pennywise, el icónico payaso que se ha convertido en símbolo del terror. No solo retomará su papel, sino que también tendrá un rol de productor ejecutivo, lo cual garantiza que el proyecto mantendrá la atmósfera inquietante y la fidelidad al material original que caracterizaron a las películas dirigidas por Andy Muschietti en 2017 y 2019.

Según declaraciones de Skarsgård en entrevistas recientes publicadas por medios internacionales como Deadline y Collider, su papel en esta nueva producción va más allá de la actuación, pues también aportará una visión creativa para expandir la mitología de Pennywise y el mal que habita en Derry.

¿Cuándo se estrena "It: Welcome to Derry"?

HBO confirmó que "It: Welcome to Derry" se estrenará en octubre de 2025, aprovechando la temporada de Halloween para maximizar su impacto en el público aficionado al horror. La primera temporada constará de nueve episodios, ofreciendo un formato más amplio para desarrollar tramas complejas y personajes multifacéticos.

Lo más innovador es que la serie fue concebida como una trilogía televisiva, cada temporada ambientada en un periodo diferente y explorando distintos eventos oscuros que forjaron la siniestra reputación del pueblo; de acuerdo con lo compartido por HBO, las temporadas se dividirán en las siguientes épocas:

Temporada 1 (1962): el "Black Spot" y la experiencia de la familia afroamericana enfrentando la violencia racial y la amenaza sobrenatural.

Temporada 2 (1935): se centrará en la masacre del grupo criminal conocido como los Bradley, un evento sangriento y brutal que marcó otra página sangrienta en la historia de Derry.

Temporada 3 (1908): transportará a los espectadores aún más atrás, hasta la misteriosa explosión en las acerías, un desastre industrial envuelto en misterio y presencias siniestras.

Black Spot: una historia de racismo y terror sobrenatural

Es así como esta primera temporada se situará en el año 1962, mucho antes de los acontecimientos retratados en las adaptaciones cinematográficas de "It", marcando un punto de partida clave para explorar las raíces del terror que ha plagado durante siglos al enigmático pueblo de Derry, Maine.

Este nuevo capítulo ahonda en los misterios más antiguos del lugar, basándose en los interludios de la célebre novela de Stephen King, donde se relatan episodios macabros que han moldeado el carácter oscuro de esta comunidad ficticia.

Fotografía: IMDb.

La historia se centra en uno de los eventos más escalofriantes y menos conocidos del universo de "It": el infame ataque al club social conocido como "The Black Spot". Inspirado en hechos históricos reales de violencia racial en Estados Unidos, este suceso es revisitado a través de los ojos de una familia afroamericana que, buscando nuevas oportunidades, se muda a Derry, pero en lugar de un nuevo comienzo, encuentran una comunidad impregnada de prejuicios, resentimiento y un mal sobrenatural que acecha desde las sombras.