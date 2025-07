Un brutal crimen: el asesinato de un niño y una mujer a plena luz del día basada en un caso REAL en esta miniserie de Netflix

¿Necesitas algo para maratonear en Netflix? Hoy te traemos una recomendación que te mantendrá pegado al sillón o a la cama todo el fin de semana con la historia de un crimen sin resolver, al menos no durante el momento más crítico del suceso. Pues aunque las autoridades hicieron de todo por dar con el responsable del asesinato de un niño que regresaba de la escuela y del de una mujer que se detuvo a ayudarlo, ¡no se concretó nada hasta 16 años después!

Aunque lo anterior suene a ficción, debes de saber que se trata de un caso real que llegó a Netflix a principios de 2025 y tras más de dos décadas dedicadas a las investigaciones y, por supuesto, a la indignación social en Suecia, país en el que ocurrieron los hechos. Te aseguramos que si le das una oportunidad a esta miniserie, caerás en una reflexión profunda, además que te mantendrás muy entretenido, pues la podrás terminar en un solo día.

Se trata de "El Rastro", una miniserie que recuerda uno de los casos más brutales de la historia de Suecia que tuvo lugar en octubre de 2004 en la ciudad de Linköping, cuando un hombre encapuchado le arrebató la vida a Mohamed Ammouri, un niño de solo 8 años que caminaba solo por las calles tras un largo día en la escuela; sin embargo, no pudo llegar a casa. La misma suerte corrió Anna-Lena Svensson, de 56 años, quien no sólo presenció el crimen, sino que trató de ayudar y su bondad la llevó a también ser asesinada.

"El tenso drama se basa en un libro de no ficción sobre el segundo caso de asesinato más grande en la historia de Suecia, el cual se resolvió con una investigación genealógica", se lee en la sinopsis de Netflix.

¿Cuál es la historia real detrás de la serie "El Rastro"?

En octubre de 2004 ocurrió uno de los crímenes más brutales de toda Suecia y fue retratado en la miniserie de Netflix "El Rastro"; en cuanto a la historia original, te podemos decir que un hombre encapuchado y armado con una navaja mariposa agredió y le quitó la vida a Mohamed Ammouri, de 8 años, y a Anna-Lena Svensson, de 56.

La prueba que tuvieron en su momento fue el ADN del asesino, pero no ninguna forma de dar con él; asimismo, se supo con el tiempo que el caso documentó más de 7 mil entrevistas, 13 mil pistas y 5 mil pruebas de ADN, según recoge The Independent. Pero por 16 años la policía de Linköping no pudo hacer nada por dar con el asesino y así cobrar justicia para las víctimas.

Pese a que la miniserie de Netflix "El Rastro" recupera este crimen real, lo cierto es que solo se trata de una adaptación y no un documental fiel a los hechos; lo anterior viene por una dramatización a la hora de la producción. Además, la obra no respetó algunos de los hechos fieles al caso, mientras que los protagonistas recibieron otros nombres para generar diferencias con el homicidio.

Afortunadamente en 2020, el genealogista Peter Sjölund llegó para ponerle fin a las dudas y comenzó a seguir el rastro del AND del presunto asesino hasta que logró reconstruir el árbol genealógico del responsable del caso: Daniel Nyqvist. Los resultados sorprendieron al mundo entero, pues además que las pruebas determinaban que los dos ADN coincidían, el propio Daniel confesó el crimen. La producción de Netflix tuvo algunos cambios en la historia. (Foto: YouTube Historias y Resúmenes)

Tras el arresto y son confesión, además de juicio para cobrarle justicia a las dos víctimas de 2004, se determinó que Daniel Nyqvist debía pagar su condena en un psiquiátrico para iniciar un tratamiento; la decisión vino porque el hombre aseguró que escuchó voces que le pedían matar al niño y posteriormente, a la mujer que fue testigo del crimen.

¿Cuántos capítulos tiene la serie El rastro?

El Rastro se estreno el 7 de enero de 2025 en Netflix, la miniserie únicamente cuenta con cuatro capítulos de entre 35 y 42 minutos cada uno. Aunque en todo momento se deja claro que la producción es ficción, son muchas las coincidencias con este asesinato que a penas hace unos años pudo ser resuelto.