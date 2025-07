Tras ser expuesto por Fabiola Martínez, El Escorpión Dorado lanza indirecta: “Vamos a volar más alto”

Luego de que Fabiola Martínez, publicó un video el pasado martes 8 de julio en el que expuso a Alex Montiel quien es mejor conocido como “El Escorpión Dorado”, pues, el también periodista semanas antes aseguró que su relación con la comediante carecía de importancia, pues, solo la vio unas 4 veces, por lo que la regiomontana mostró pruebas en las que la relación que sostuvieron era algo formal.

Desde entonces, en redes sociales no han dejado de circular memes con los audios que El Escorpión Dorado le envió a Fabiola Martínez, a su vez, la regiomontana ha dado diversas entrevistas, pero, el creador del polémico personaje autodenominado como “El Dios del Internet” había permanecido en silencio hasta la noche de este jueves que lanzó una indirecta a través de sus redes sociales.

La indirecta del Escorpión Dorado a Fabiola Martínez

Luego de varios días en silencio, Alex Montiel, nombre real del creador del Escorpión Dorado, utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar una serie de fotografías en las que aparece con la máscara de su famoso personaje pero solo sobrepuesta, pues, deja ver su rostro completamente.

Y es que, recordemos que el video de Fabiola se título “Desenmascarando mentiras”, lo que hace alusión a la máscara de luchador que caracteriza al personaje de Alex Montiel, por lo que, en sus más recientes fotos, el periodista muestra su rostro.

Sin embargo ahí no se queda todo, pues, Montiel dedicó unas palabras y todo apunta a que van directamente para su ex novia y claramente a todos sus haters, pues, asegura que desde arriba (posición en la que presuntamente él está) se ve todo muy chiquito (haciendo referencia al escándalo que protagoniza actualmente).

“Desde aquí todo se ve microscópico. Vamos a volar más alto!”, escribió Montiel en su cuenta de Instagram

Cabe señalar que, desde la polémica con Fabiola Martínez, Alex Montiel decidió restringir los comentarios, por lo que solamente amigos cercanos al creador del “Escorpión Dorado” pueden comentar, por lo que solo se aprecian críticas positivas y de apoyo al YouTuber.

Los audios que expuso Fabiola Martínez

En un video que dura poco más de 17 minutos, la comediante y conductora de origen regiomontano desmintió la versión de Montiel en la que él aseguraba que solo se habían visto 4 veces, pues, no solo reveló los sitios en donde pasaban sus días de enamorados, también mostró algunas prendas que el periodista le regaló y hasta audios en donde se escucha a Montiel decirle a Martínez lo mucho que la ama.

Audio 1:

“Cosa hermosa, preciosa que no sale de mi cabeza, te amo”, se escucha a Montiel decirle a Fabiola

Audio 2:

"Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo... Por mí te escribía toda la noche, pero tengo que dormir. Yo estuve lidiando con el insomnio, me desperté como a la media noche, me desperté como a las tres de la mañana, como a las cinco y así. Y en cada despertar, ahí estaba tu sonrisa. Te amo". Sentenció Montiel