Susana Zabaleta reaparece tras rumores de cáncer y arremete contra Francisco Céspedes | VIDEO

La reconocida cantante y actriz Susana Zabaleta reaccionó de inmediato a las recientes declaraciones de Francisco Céspedes, luego de que el cantautor cubano manifestara su molestia por comentarios previos de Zabaleta. Abordada por reporteros en el Aeropuerto de Monterrey, Zabaleta ofreció su perspectiva sobre el altercado verbal, dejando claro que la confrontación va más allá de un simple intercambio de opiniones.

"Depende de a quién se le crea: a Francisco Céspedes, quien está enojado porque yo hice una declaración. Creo que las mujeres ya estamos un poco hartas", comenzó Zabaleta, visiblemente molesta, pero manteniendo la compostura. Sus palabras sugieren que su postura responde a un hartazgo generalizado que siente y muchas mujeres comparten respecto a ciertas actitudes o comentarios.

La artista mexicana no dudó en calificar las palabras de Céspedes como "ruines", revelando que la disputa proviene de una situación previa y más personal entre ambos. Zabaleta profundizó en el origen de su enojo: "Creo que es muy ruin lo que dijo cuando él me soltó en un escenario una frase irrepetible", enfatizó, dejando entrever la gravedad del comentario al que se refiere. No solo fue una declaración, sino una ofensa directa que, según ella, cruza los límites de lo aceptable.

Susana arremetió contra Céspedes. Crédito: @SusanaZabaletaOficial

¿Qué dijo Francisco Céspedes de Susana Zabaleta?

Para añadir peso a su afirmación, Zabaleta detalló el contexto de la supuesta ofensa de Céspedes, lo que subraya la naturaleza pública del incidente: "Irrepetible; la dijo en un concierto en Oaxaca, cerca del micrófono, donde todo el mundo, además de mi marido, la escuchó". Este incidente escaló la situación a un nivel más personal y ofensivo para la cantante. La presencia de su marido como testigo directo de la frase irrepetible añade una capa de indignación personal a la réplica de Zabaleta.

Las palabras de la cantante indican que el desacuerdo entre ambos artistas tiene raíces más profundas que una simple declaración pública. Insinúa una historia de comentarios inapropiados por parte del intérprete que, finalmente, colmaron la paciencia de la soprano. La controversia entre Susana Zabaleta y Francisco Céspedes continúa, y el público espera nuevas reacciones de ambos artistas para comprender la magnitud de esta disputa que va más allá de los escenarios.

De acuerdo con Susana, fue durante un concierto donde el cantante pronunció las palabras "No te muevas así porque se me para la v". Los hechos ocurrieron durante la gira "Se Me Antoja Tu Vida" junto a Raúl Di Blagio y Francisco, de manera específica fue en el Auditorio Guelaguetza, Oaxaca