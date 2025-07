Martha Figueroa confirma que Susana Zabaleta tuvo cáncer: “supe mucho del proceso que iba viviendo día a día”

El pasado 8 de julio, una famosa revista de espectáculos de circulación nacional publicó en su portada que la cantante Susana Zabaleta padeció de cáncer, de acuerdo con la publicación, la novia de Ricardo Pérez, luchó contra esta enfermedad entre los años 2022 y 2023, pese a que en este momento está libre de cáncer, sigue en observación médica.

Como era de esperarse, la noticia conmocionó a los seguidores de “La Zabaleta” como le dicen de cariño a la actriz y cantante, debido a esto es que diversos medios de comunicación intentaron hablar con Susana respecto a esta noticia, sin embargo, todo intento fue nulo, por su parte, la mánager de la cantante salió a desmentir dicha noticia. Ahora, la famosa periodista Martha Figueroa reveló en su programa que Zabaleta sí padeció cáncer.

Luego de tanto revuelo sobre la noticia de la enfermedad que atacó a Zabaleta, la periodista de espectáculos Martha Figueroa, salió a hablar del tema en su programa digital, el cual transmite a través de su canal oficial de YouTube.

De acuerdo con Martha Figueroa, Susana Zabaleta sí habría padecido de cáncer, pues, la periodista argumenta que una persona muy cercana al ex esposo de la cantante, Daniel Gruener, le confirmó dicha información y lo hizo en el momento en el que la también actriz atravesaba ese complicado momento.

Y es que, según Figueroa incluso ella tuvo detalles del proceso que iba enfrentando b para combatir el cáncer, debido a lo anterior es que se atreve a confirmar que la cantante sí tuvo esta peligrosa enfermedad, aunque, no se explica el por qué no quieran confirmarlo.

“... O sea tal vez no quiere que sea un tachón en su historia y ella siempre se ha manejado como una mujer fuerte y vital…pero yo te puedo decir, yo, yo yo, que sí lo supe y me contaron incluso los detalles del día a día del proceso, entonces, yo creo que no estaban mintiendo quien dijo que sí y que Pancho (Céspedes) no estaba mintiendo”, finalizó Figueroa