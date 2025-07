Jessica Esotérica revela que vio a su mamá fallecida mientras estaba en coma | VIDEO

El pasado 7 de julio se dio a conocer que la querida vidente Jessica Esotérica se encontraba hospitalizada debido a un accidente que sufrió durante un desfile en Sayulita, Nayarit. El incidente provocó una intervención quirúrgica de emergencia para la reconstrucción de su seno; sin embargo, las complicaciones postoperatorias llevaron a los médicos a inducirla en coma para estabilizar su condición.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el equipo de la vidente dio a conocer su condición, describiéndola como "delicada, pero estable", lo que causó una gran preocupación entre sus fans. Luego de varios días de incertidumbre, Jessica salió del coma y concedió una entrevista para el periodista Javier Ceriani, con quien habló de la condición que casi le quita la vida.

Según relató, su prótesis comenzó a filtrar líquido, provocando una grave atrofia muscular que desembocó en una emergencia médica. Fue entonces cuando su cuerpo colapsó y cayó en coma inducido, un estado cercano a la muerte que puso en vilo a sus seguidores.

Durante la entrevista, Jessica se mostró con una blusa azul brillante y sus características uñas largas; lejos de lo que podría pensarse, la vidente mantiene un semblante tranquilo y parece bastante mejorada. Una vez que la influencer agradeció a Ceriani por el trato en este tema tan delicado, procedió a explicar cuáles habían sido las razones de su deterioro de salud, mismo que sucedió relativamente rápido.

Jessica comenzó explicando: "Yo traigo un marcapasos, pero es un aparato en tres: desfibrilador, antirítmico y marcapasos. Mi cirugía salió excelente, divina, la mano del doctor... increíble, de hecho, hasta el día de hoy no he tenido ni una gota de dolor. Pero para poder hacerme una cirugía, tienen que apagar una parte del aparato, que es el desfibrilador.

Durante la entrevista, Jessica relata que el accidente sucedió mientras se encontraba en el carro alegórico, mismo que frenó de golpe y a pesar de ello pudo sujetarse de una barra metálica. Sin embargo, cuando el vehículo volvió a retomar su velocidad, la vidente perdió el equilibrio y la misma barra de la que se encontraba sostenida se le "encajó" en el costado derecho.

Luego del accidente, Jessica notó que tenía un moretón en el área, pero no le dio más importancia al asunto ya que pensó que se trataba de una lesión superficial. Después de una revisión superficial, el médico determinó que sería necesario cambiar el implante ya que se encontró un sangrado interno que, aunque no era muy grande, resultaba importante tratar de inmediato para evitar más complicaciones.

A pesar de ello, Jessica decidió continuar con sus compromisos laborales, pues cabe recordar que esto sucedió durante las celebraciones de la marcha LGBTIQ+. Fue así como al finalizar su participación en la Ciudad de México, la vidente dijo a su mánager que no se encontraba bien y fue en ese momento cuando ingresó al hospital de emergencia.

Como una persona que trabaja muy de cerca con el plano astral, la vidente confesó que mientras se encontraba en este coma inducido tuvo un contacto muy cercano con su madre fallecida, quien además de reconfortarla mientras luchaba por su vida, también le expresó su orgullo.

Hay un momento en el coma donde yo veo a mi mamá y mi mamá se acuesta conmigo en la cama, ella se acurruca conmigo, me acaricia la espalda y me empieza a tocar así (acaricia su cabeza), me empieza a hablar al oído y me dice "todavía no es tiempo". Yo le digo "¿todavía no es tiempo de qué?" Y me dice "mi amor, todavía no es tiempo, tienes muchas cosas que hacer, estoy muy orgullosa de ti. Si bien no fui la mejor madre, todo esto que estás haciendo me tiene orgullosísima", confesó Jessica Esotérica.