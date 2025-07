Fernando Colunga en pleito salarial con Juan Osorio porque Emilio Osorio y Livia Brito tienen mejor sueldo | VIDEO

El reconocido actor Fernando Colunga se encuentra en el ojo del huracán, no solo por el supuesto bajo rendimiento de su nueva telenovela, "Amanecer", sino también por una explosiva disputa salarial que lo tiene al borde de un ataque de nervios. Así lo reveló el presentador Javier Ceriani en una reciente emisión, desatando una ola de especulaciones y comentarios en el mundo del espectáculo.

Según Ceriani, "Amanecer", que marca el esperado regreso de Colunga a las pantallas tras un largo receso, es un "total fracaso". El melodrama, coprotagonizado por Livia Brito, se estrenó el lunes con números de audiencia notablemente bajos, y la química entre la pareja protagónica simplemente no ha logrado cautivar al público. "Horrible la novela, no pegó, no tiene rating, no hacen match", sentenció el conductor, sin pelos en la lengua.

Pero la ira de Colunga va más allá del bajo rating. El actor, quien históricamente ha sido uno de los mejor pagados de la televisión mexicana, habría explotado al enterarse de los salarios de sus compañeros de reparto. La verdadera bomba, sin embargo, estalló cuando descubrió que su coprotagonista, Livia Brito, una actriz a la que Ceriani calificó como "wanna be desconocida", estaría percibiendo un sueldo superior al suyo.

Este hecho, si es cierto, representaría un golpe duro para la imagen y el estatus de Colunga en la industria. Acostumbrado a ser la máxima estrella y el mejor remunerado, su regreso al ruedo parece estar lejos del éxito esperado, tanto en términos de audiencia como de ingresos. La noticia ha encendido las alarmas sobre el panorama salarial en las telenovelas.

"Fernando Colunga está completamente enojado. La novela "Amanecer" de Fernando y de Livia Brito, es un total fracaso. Horrible la novela, no pegó, no tiene rating, no hacen match, se estrenó el lunes, los números están muy bajos, pero eso no es todo. Fernando se acaba de enterar de los suelos de sus compañeros. Él siempre fue el mejor pagado de la televisión mexicana. Vuelve al ruedo luego de mucho tiempo sin trabajar, pero ya no tiene el rating. Eso no es todo, el actor ya sabe cuánto cobra su protagonista, y pegó el grito en el cielo cuando se enteró que la wanna be desconocida Livia Brito estaría cobrando más dinero que él. Siguió investigando que casi lo infarta, agarra sus maletas y se va a Miami"

¿Quién es Fernando Colunga?

Fernando Colunga Olivares, nacido el 3 de marzo de 1966, se erige como una de las figuras más perdurables e influyentes en el panorama de las telenovelas mexicanas. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Colunga transita de ser un doble de riesgo a consolidarse como el galán por excelencia, conquistando audiencias en América Latina y más allá. Su impecable trayectoria, marcada por una cuidada selección de proyectos y una notable consistencia actoral, lo posiciona como un referente ineludible del género.

La incursión de Colunga en la actuación se remonta a finales de la década de 1980, con sus primeros pasos como doble de riesgo. Sin embargo, su ingreso al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) a principios de los 90 pavimentó el camino hacia su estrellato. Rápidamente, su talento y carisma lo llevaron a obtener papeles significativos en telenovelas que marcaron un hito, como "María la del Barrio" (1995) y la icónica "La Usurpadora" (1998), producciones que no solo consolidaron su fama en México, sino que lo catapultaron a la cúspide del reconocimiento internacional.

A lo largo de los años, Fernando Colunga demostró una notable versatilidad y una dedicación inquebrantable a su oficio, protagonizando una serie de éxitos que dejaron una huella indeleble en la memoria del público. Desde dramas históricos como "Amor Real" y "Alborada", hasta historias contemporáneas como "Mañana es para siempre" y "Soy tu dueña", su presencia en pantalla siempre fue sinónimo de calidad y arrastre. Su reciente participación en producciones como "El secreto de la familia Greco" y "El Maleficio" reafirma su vigencia como uno de los pilares de la televisión en habla hispana, manteniendo un legado que sigue sumando capítulos de éxito.