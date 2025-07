Famoso grupo Idol se deshace en medio de rumores de violencia e intentos de quitarse la vida | FOTOS

El grupo femenino VCHA, producto del ambicioso proyecto "A2K" de JYP Entertainment y Republic Records, atraviesa un período de profunda incertidumbre marcado por la salida de dos de sus miembros y la suspensión de sus actividades, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

La alineación original del grupo ya sufrió varios golpes significativos en los últimos meses. KG abandonó VCHA en diciembre de 2024 y, según informes, inició un proceso legal contra JYP Entertainment, alegando "incidentes de abuso y maltrato" en su demanda para rescindir el contrato.

Medios locales agregaron también que en la demanda de KG, la cantante y bailarina afirma que un miembro de la banda, sin mencionar su nombre, ni tampoco dar detalles del caso, fue llevado a un intento de suicidio por el abuso, lo que muchos creyeron que era Kaylee según el momento, aunque esto nunca se ha declarado oficialmente.

Al respecto, más recientemente, Kaylee anunció su salida del grupo y de JYP Entertainment, lo que sucedió este 11 de julio de 2025, citando motivos de ampliar sus horizontes creativos, entre otras cosas que la llevaron a tomar esa decisión. Kaylee había estado en una pausa de las actividades grupales desde marzo de 2025.

"Quería informarles a todos que mi viaje con JYP Entertainment y VCHA ha llegado a su fin. En primer lugar, quiero expresar mi más profunda gratitud por la increíble oportunidad que me dieron y por todas las experiencias que gané. A todos los increíbles VLIGHTS, que nos han apoyado con tanto amor y pasión, gracias desde el fondo de mi corazón. Tu aliento ha significado mucho para mí. Mientras esta parte de mi vida se está cerrando, estoy increíblemente emocionado por la nueva que está por delante. Estoy deseando explorar nuevos caminos creativos y compartir mi propio arte único con todos vosotros. Ya he empezado a trabajar en cosas nuevas, y no puedo esperar para mostrarles lo que sigue"