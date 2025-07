Era una bella actriz en ascenso, pero fue asesinada por un fanático que consiguió la dirección de su casa

El 18 de julio de 1989, Hollywood perdió a una joven promesa cuyo futuro parecía tan brillante como su sonrisa. Rebecca Schaeffer, con tan solo 21 años, fue asesinada en su departamento de Los Ángeles por un fan obsesionado que había obtenido su dirección a través de registros públicos.

Su muerte no solo truncó una carrera en ascenso, sino que también cambió para siempre la protección de la privacidad de las celebridades y en la legislación contra el acoso en Estados Unidos. Rebecca Lucile Schaeffer nació el 6 de noviembre de 1967 en Eugene, Oregón y desde temprana edad mostró interés por el modelaje y la actuación, mudándose a Nueva York a los 16 años para perseguir su sueño.

En 1986, consiguió su papel más destacado en la serie de CBS "My Sister Sam", donde interpretaba a la hermana menor de Pam Dawber. Aunque la serie fue cancelada en 1988, Schaeffer continuó trabajando en cine y televisión, participando en películas como "Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills" y "Voyage of Terror: The Achille Lauro Affair".

Su talento era tal, que incluso fue considerada para el papel femenino principal de "Pretty Woman" antes de que Julia Roberts recibiera el rol. Así, a los 21 años, Rebecca era vista como una estrella en ascenso: bella, carismática, con talento y con una carrera prometedora por delante, pero la obsesión de un hombre terminó con su carrera y con su vida.

¿Qué le pasó a Rebecca Schaffer?

Mientras su carrera despegaba, Robert John Bardo comenzó a obsesionarse con la actriz cuando la vio en un comercial o episodio de "My Sister Sam". Bardo sintió una conexión profunda, escribió varias cartas y empezó a grabar todos los episodios que encontraba. Ante la respuesta de ella a una carta (diciendo que era una de las más bonitas que había recibido) él lo interpretó como un acto de reciprocidad.

El asesino de Schaeffer, Robert John Bardo, era un joven de 19 años de Tucson, Arizona, que había estado obsesionado con la actriz durante tres años.

Fotografía: IMDb.

En 1987, Bardo viajó desde Tucson hasta el estudio de Warner Bros. en Burbank con flores y un oso de peluche, con la esperanza de verla. Fue detenido por seguridad, pero no demostró agresión explícita, por lo que lo consideraron una persona tranquila, aunque insistente.

Luego de la negativa, Bardo regresó a Tucson pero volvió meses después con un cuchillo, revelando que su fijación aumentaba peligrosamente; luego del asesinato de Rebecca, uno de los amigos del agresor declaró al jefe de seguridad Jack Egger que pensaba que sólo era un "fan enamorado", por lo que nadie de su entorno cercano se preocupó.

Sin embargo, su frenética devoción se transformó en odio cuando vio a Rebecca desnuda en una escena de "Scenes from the Class Struggle", al parecer eso quebró su idealización y decidió actuar en consecuencia: Bardo recurrió a un investigador privado y pagó entre 250 y 300 dólares para obtener la dirección de Rebecca desde los registros del DMV de California, que en ese entonces permitían accesos privados. Inspirado por el caso de Theresa Saldana, quien había sido apuñalada por un acosador en 1982, Bardo contrató a un detective privado para obtener la dirección de Schaeffer.

Fotografía: IMDb.

Con esa información y armado con un revolver .357 Magnum comprado por su hermano (bajo la condición de que solo lo usara juntos para tiro al blanco) emprendió su viaje final hacia Los Ángeles. Llegó en autobús Greyhound desde Tucson en la madrugada del 18 de julio de 1989.

Esa mañana, Rebecca esperaba un mensajero con el guion para su audición en "The Godfather Part III" para el papel de Mary Corleone, mismo que pudo haberla consolidado como una de las actrices más importantes de la mano del director Francis Ford Coppola.

Fue así como a las 9:30 a.m., tocaron a la puerta de Rebecca y pensando que era el mensajero, ella bajó: era Bardo, trayendo una foto firmada, una tarjeta que ella le había enviado y una copia de "The Catcher in the Rye" (el mismo libro que el asesino de John Lennon llevaba). En ese primer encuentro, Schaeffer fue amable y lo saludó cordialmente, le pidió que se fuera y cerró la puerta.

Tras ello, Bardo fue a desayunar y regresó poco después. Esta vez desde la puerta, según él, ella estuvo visiblemente irritada y le dijo "apúrate, no tengo mucho tiempo". Bardo respondió "olvidé darte algo", sacó el arma y le disparó a quemarropa en el pecho. Schaeffer cayó mientras decía "¿Por qué? ¿Por qué?" y Bardo huyó del lugar. Los expertos definen a Bardo como un “fanático obsesivo”: no un fan que admira, sino alguien que siente que tiene derecho a poseer el objeto de su fijación.

Fotografía: IMDb.

La muerte de Rebecca Schaffer que cambió para siempre Haollywood

Un vecino oyó el disparo y el grito de la actriz, llamó a emergencias y ella fue llevada al hospital Cedars-Sinai, donde fue declarada muerta unos 30 minutos después de su llegada. Al día siguiente, en Tucson, testigos vieron a un hombre corriendo entre el tráfico de la Interestatal 10 gritando "maté a Rebecca Schaeffer"; la policía lo detuvo y él confesó de inmediato.

En su ropa encontraron una foto de la actriz y el libro mencionado anteriormente. Así comenzó lo que debería haber sido un juicio, pero Bardo se declaró mentalmente inestable. El Fiscal del caso fue Marcia Clark (luego famosa por el juicio de O.J. Simpson); Clark presentó la grabación de una entrevista en la cárcel donde Bardo narró los hechos con orgullo y brillo en los ojos e intentó argumentar que él actuó por impulso, pero el fiscal demostró que fue premeditación pura, un plan trazado con tiempo, hasta el detalle del arma oculta tras la espalda cuando ella abrió la puerta.

Por su parte, el psiquiatra Park Dietz testificó que sufría esquizofrenia de larga data, pero no bajo alucinaciones ni voces que lo obligaran. Clark argumentó que él mató por fama e ira, no por enfermedad. El juez Dino Fulgoni le creyó y el 29 de octubre de 1991 Bardo fue condenado por asesinato en primer grado con circunstancias especiales, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rebecca Schaeffer no solo fue una estrella que se apagó prematuramente: fue el catalizador de un cambio profundo en cómo la sociedad reconoce, regula y combate las obsesiones criminales.

Fotografía: IMDb.

El impacto del crimen fue inmediato y profundo, por lo que en 1990, California promulgó la primera ley estatal anti-acoso (stalking), que penalizó el seguimiento obsesivo y acecho persistente. Poco después, se lanzó el procedimiento para restringir el acceso a la información privada en los registros del DMV, ante el peligro que representaba compartir direcciones personales con cualquiera.

En 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Driver’s Privacy Protection Act, norma federal que prohibió la divulgación de datos personales de conductores sin permiso. California fue el primer estado en diseñar restricciones similares, gracias al precedente establecido por este caso.