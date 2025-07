Él es el nieto de “Resortes” que vende café y tortas en CDMX: “A las 3 de la mañana ya estoy trabajando”

La Época de Oro del cine mexicano estuvo llena de talentos que sobresalieron en la actuación, baile y canto. La comedia fue otro de los ejes centrales debido a los famosos que se lucieron mediante ésta, y una muestra de esto fue el actor y comediante Adalberto Martínez Chávez, artísticamente conocido como “Resortes”.

El actor dejó un legado gracias a su trabajo en películas, como “Al son del mambo” 1950, “Carnaval en mi barrio” (1961) y “Los albañiles” (1976). Además, el comediante tuvo descendencia; de hecho, en redes sociales se hizo popular su nieto que vende café y tortas en Ciudad de México (CDMX).

Imitando a Adalberto Martínez Chávez y diciendo “¡ay, mamachita!”, una de las frases más icónicas del comediante, es como el joven comerciante se presenta en la entrevista que le concedió al generador de contenido que en redes sociales se presenta como Los tripones.

El vendedor de café y tortas ofrece sus servicios en las calles de CDMX, ya que tiene habilitado un triciclo. Su negocio se llama Desayunos ‘El Pollis’ y ofrece café caliente, café frío, chocolate, chococafé -que es su especialidad-, té, tortas, pan dulce y cuernitos preparados.

Durante la entrevista, el nieto de “Resortes” dijo que no tiene el apellido del comediante porque su papá fue un hijo fuera del matrimonio; sin embargo, los clientes del comerciante ambulante consideran que no necesita tener el apellido para demostrar que es nieto del también bailarín, ya que lo imita con facilidad, demostrando que lleva el talento en la sangre.

A lo largo del clip, el nieto del fallecido actor compartió cómo prepara el café, especialmente el chococafé, y también detalló que le gusta ganar su propio, así que no se cuelga de la fama de “Resortes”.

“Mi abuelito era ‘Resortes’ (...). A mí me gusta trabajar, me gusta ganarme el sustento cada dia y, pues obviamente, no me cuelgo de la fama de mi abuelito, yo soy yo y hago lo mío”, declaró el joven vendedor de café y tortas.