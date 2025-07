Cristian Castro, uno de los cantantes más emblemáticos de México, ha concedido una y otra vez polémicas declaraciones en torno a su peculiar afición: beber leche (u otras bebidas) desde un biberón, aun siendo adulto. Todo comenzó en 2018, cuando Gabriela Bo (exesposa del artista) reveló que él solía pedirle a una empleada doméstica que le preparara leche en un biberón cada noche. En distintas entrevistas Castro no sólo admitió dicha práctica, sino que defendió su derecho a revivir sensaciones infantiles.

Hacia finales de 2020, Cristian Castro transformó lo que muchos consideraron una excentricidad en una propuesta comercial, pues anunció el desarrollo de una línea de biberones para adultos, algo que él mismo impulsó tras sentirse inspirado por una amiga. Durante una entrevista con Radio Mitre, explicó las ventajas prácticas y emocionales de esta idea:

Shanik Berman defiende a Cristian Castro por usar biberón

Durante una reciente emisión del programa de YouTube "Faisy Nights", en donde Mariazel, visiblemente intrigada, lanzó una pregunta al aire sobre esta antigua especulación en torno a Cristian Castro. La periodista de espectáculos Shanik Berman no tardó en intervenir y sorprendió a todos al confirmar la veracidad de esta información.

Sí, yo también lo he hecho, ¿tú no?, respondió con naturalidad, dando a entender que esa práctica no era tan extraña como parecía.

Berman explicó que comenzó a usar mamilas de nuevo cuando nacieron sus hijas, ya que el acto de beber leche de esa manera le resultó emocionalmente reconfortante e incluso fue más allá, alentando a la audiencia a intentarlo alguna vez y describiéndolo como un acto reconfortante que evoca la nostalgia y el vínculo materno.

Cuando nacieron las nenas (sus hijas) tomaban todas mamila y entonces empecé a tomar mamila y es muy reconfortante. O sea como que te regresa a tu mamá o cómo puede ser, no sé, pero es delicioso, declaró Shanik Berman.

¿Es bueno usar biberón siendo adulto?

No es común que adultos beban de biberón; sin embargo, desde una perspectiva psicológica, muchos rituales que evocan la infancia (peluches, mantas, sabores o aromas) tienen un efecto modulador del estrés. Aunque no hay estudios clínicos sobre el uso de biberones por adultos como terapia emocional, expertos en psicología infantil y del comportamiento señalan que los vínculos sensoriales tempranos son poderosos. Desde el punto de vista médico, no existe contraindicación para que un adulto consuma leche tibia o fría en un biberón, siempre y cuando mantenga una higiene adecuada del utensilio para evitar infecciones.

Fotografía: Instagram/@cristiancastronoi

Aparte estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria, dijo Cristian Castro en una ocasión anterior.

El caso de Cristian Castro pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la diversidad en las formas en que los adultos buscan manejar su salud emocional y encontrar confort. En un mundo donde la presión social de "madurar" rápidamente y ajustarse a roles rígidos puede ser agobiante, las pequeñas acciones que nos conectan con momentos de seguridad y felicidad pueden tener un valor terapéutico importante.