¿Chespirito murió antes? La teoría de Carlos Villagrán que habría confirmado Florinda Meza

Desde el pasado 5 de junio, el nombre de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, no ha dejado de ser protagonista de cientos de notas, además de ocupar los primeros lugares en las tendencias en redes sociales, pues, con el estreno de su bioserie autorizada, se han retomado las polémicas más grandes de su vida.

Y es que, el afamado productor, escritor y actor causó grandes polémicas hasta el momento de su muerte, pues, aunque es de conocimiento público que el creador de “El Chapulín Colorado”, “El Chavo del 8”, “El doctor Chapatín”, entre otros personajes más, murió el 28 de noviembre de 2014, Carlos Villagrán siempre pensó que Gómez Bolaños murió antes, y esta teoría la habría confirmado la misma Florinda Meza.

Fue en el año 2022 cuando en una entrevista para el programa “La Divina noche de Dante”, Carlos Villagrán, quien es recordado por darle vida al emblemático “kiko” de “La Vecindad del Chavo”, habló sobre la muerte del hombre que lo llevó a la fama.

Y es que, aquel 28 de noviembre de 2014, se confirmó la muerte de Chespirito a los 85 años de edad, el último adiós del comediante fue una noticia que conmovió los corazones de millones de personas a nivel mundial, por tal razón, se le rindió un emotivo y enorme homenaje, sin embargo, para Villagrán hubo algo que no cuadraba, por lo que se atrevió a decir que Chespirito pudo haber muerto desde muchos días antes.

Esta teoría estaría siendo reforzada y hasta confirmada por la misma Florinda Meza quien en el año 2023 dio una entrevista para La Saga, en donde habló de la muerte de su gran amor, y fragmentos de esta plática se han viralizado en redes sociales, lo que ha llamado la atención es que la mujer que dio vida a “Doña Florinda” reveló que Roberto Gómez murió el 22 de noviembre y no el 28 como todos sabían.

“Roberto estaba muy grave, empiezo a cuidarlo, él ve el video el 5 de octubre y el 22 de noviembre fallece”, dice Florinda Meza en entrevista para el programa antes mencionado, estas declaraciones se han viralizado en redes sociales, por lo que estaría reforzando lo que Villagrán pensó.

En la misma entrevista que Villagrán sostuvo para el programa La Divina noche de Dante, el actor y comediante reveló una situación un tanto alarmante, pero que carece de sustento, pues, Carlos Villagrán pensó que el féretro en el que supuestamente estaban los restos mortales de Chespirito, estaba vacío.

“Estuvimos en el velorio, bueno, mi señora y yo. No había nadie, no había nada en el cajón...para poder preparar todo y no se le cayera el programa, yo pienso, pero no me consta nada”. finalizó Villagrán.