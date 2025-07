Antes del Escorpión Dorado, Fabiola Martínez sostuvo un romance con el esposo de Karla Panini, esta es la historia

El nombre de Fabiola Martínez durante los últimos días se ha colocado entre los primeros lugares en las tendencias en redes sociales, además de protagonizar decenas de notas en diversos medios de comunicación, esto luego de que la conductora regiomontana expuso las pruebas de su romance con Alex Montiel.

Sin embargo, antes de esta polémica, la guapa comediante protagonizó otra fuerte polémica por allá del año 2020, en donde se destapó su relación extramarital con Américo Garza, actual esposo de Karla Panini. Debido a esto, es que aquí recordaremos cómo fue esa relación.

Fue en mayo del año 2020, cuando la conductora y comediante dio una entrevista a la revista TV Notas y ahí confirmó que sí sostuvo una relación extramarital con Américo Garza, la cual ocurrió en el año 2015, en ese momento, el matrimonio de Fabiola pasaba por un mal momento, por lo que se dio la oportunidad de tener una aventura con el empresario.

Y es que, de acuerdo con Fabiola, tanto ella como Garza estaban de acuerdo que lo de ellos solo era momentáneo, pues, su aventura solo sería durante una gira de trabajo y al regresar a Monterrey eso terminaría, sin embargo, no fue así, y el romance continuó.

El romance entre Fabiola y Américo continuaba y al mismo tiempo había rumores que Garza y Panini estaban juntos, sin embargo, el empresario fue obligado por Martínez a confesar su relación con la “lavandera”.

“Se me quedó viendo y me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como la víctima”. dijo Fabiola

De acuerdo con la versión de Fabiola, ella al no tomar en serio dicha relación, seguía luchando por su matrimonio, fue entonces cuando ella estaba a punto de regresar a su casa con su esposo cuando decidió poner fin a lo que tenía con Américo, pero éste se rehusaba y le hacía muchas escenas en el gimnasio al que asistían juntos.

Fue entonces que, Fabiola le advirtió a Américo que si no la dejaba en paz ella buscaría a Panini para contarle toda la verdad, y así fue, ese mismo día, Martínez buscó a la “lavandera” en su salón de fiestas en Monterrey y le contó todo sobre su relación extramarital con Garza.

??”Le enseñé todos los mensajes que teníamos él y yo; ella los vio, los leyó y lloró. Me dijo que yo era la prueba que Dios le mandó...Llegó Américo al salón y se hizo un des*dre; al verme, él me quería pegar, pero ella se metió, le gritaba: ‘Déjala, eres un falso... mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo. Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo, se divirtió contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!’” , contó Fabiola a la revista