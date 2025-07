Surgen rumores de que Lady Gaga y Tim Burton grabaron un video en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco

Hoy jueves 10 de julio se filtró en redes sociales un video que desató rumores de colaboración entre Stefani Joanne Angelina Germanotta, artísticamente conocida como Lady Gaga, y Tim Burton. Además, se especula que la cantautora, de 39 años de edad, y el director de cine, de 66 años, realizaron este proyecto en México, lo que genera emoción entre sus fans del país.

El video circula en Twitter -red ahora llamada X- y muestra de esto es la cuenta llamada LADY GAGA A GO GO (@GagaAGoGo_) porque no sólo se muestra el clip, sino que también está acompañado de la siguiente leyenda: “Lady Gaga y Tim Burton grabaron un video en Xochimilco, según los medios locales”.

Asimismo, en la publicación realizada en X se detalla que la intérprete de “Bad Romance” y el director de “Beetlejuice” grabaron el fin de semana pasado un video musical en la Isla de las muñecas, que es uno de los principales atractivos de Xochimilco, que es una de las 16 delegaciones de Ciudad de México (CDMX).

Lady Gaga y Tim Burton grabaron video en Xochimilco según los medios locales.



Lady Gaga, junto al reconocido director internacional Tim Burton, grabaron un video en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, en el cual las medidas de seguridad fueron extremas. pic.twitter.com/ISDNOZvzDP — L?DY G?G? ? GO GO (@GagaAGoGo_) July 10, 2025

Lady Gaga y Tim Burton llega a Xochimilco, según video viral en Twitter

Debido a la magnitud del supuesto proyecto que habría unido a Lady Gaga y Tim Burton y a fin de mantener todo en hermetismo, en la cuenta de Twitter LADY GAGA A GO GO también se agrega que se tomaron “medidas de seguridad extremas”; de hecho, en el video viral se aprecia que policías en trajineras resguardando una zona de Xochimilco.

Hasta el momento ni Lady Gaga ni Tim Burton han hablando del supuesto video que grabaron en la Isla de las muñecas situada en Xochimilco. Cada uno se enfoca en sus proyectos personales, es decir, la cantante sigue trabajando en su gira mundial, mientras que el director de cine se mantiene en tendencia debido a que recién inauguró su exposición “El laberinto”. Hay que recordar que esta muestra se encuentra en CDMX, razón por la que estuvo en cinéfilo estuvo en la capital del país, como informamos.

Vía Twitter se comparten hipótesis del supuesto video musical que Lady Gaga y Tim Burton grabaron en Xochimilco. Foto: X.

Lady Gaga y su posible inspiración en la trajinera que lleva su nombre

Aunque no se ha confirmado nada, en Twitter ya surgieron varias hipótesis acerca del supuesto video musical que según protagonizó Lady Gaga y dirigió Tim Burton. En la cuenta de X Diario de Gaga (@gagadaily) se recordó que en Xochimilco hay una trajinera en honor a la intérprete de “Judas”, ya que se llama Lady Gaga; por lo mismo, este habría sido un punto de inspiración para la cantautora, quien este año se presentó en el país.

También se especula que mediante el supuesto video musical Lady Gaga haría referencia al Caronte que, en la mitología griega, es el barquero del inframundo cuya función es llevar a las almas de los muertos a través de los ríos Aqueronte y Estigia hacia el reino de Hades. Esto fortalece la idea de que la cantante grabó un video musical entre las trajineras de Xochimilco, además de que lo hizo de mano de Tim Burton, quien es conocido por sus películas de terror con estilo gótico y toques de comedia negra.