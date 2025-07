"Si me muero mañana": Susana Zabaleta le manda un mensaje a Ricardo Pérez en medio de los rumores de que padece cáncer

A lo largo de esta semana la salud de la cantante y actriz de teatro, Susana Zabaleta, ha generado especulaciones en la industria del entretenimiento después de que trascendiera que hace unos años fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que la llevó a recibir tratamiento.

De acuerdo con una persona cercana a Ricardo Pérez, novio de la cantante, y Francisco Céspedes, Susana Zabaleta fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer no tan agresivo, a finales de 2022 y a principios de 2023. Actualmente se encontraría libre de esta enfermedad, pero sigue en revisión.

Tras el reporte, Rossy Pérez, mánager de Susana Zabaleta, envió un audio al periodista Gustavo Adolfo Infante asegurando que toda la información es completamente falsa, ya que la cantante nunca ha padecido cáncer. Destapó que la también actriz no ha hablado de este tema para no generar más controversia.

En una de las recientes transmisiones del programa "Ventaneando" fue compartida una entrevista con la cantante, Susana Zabaleta. En la parte final de la entrevista la cantante se tomó unos segundos para hablar de su actual pareja sentimental, el creador de contenido, Ricardo Pérez.

Frente a las cámaras del programa de TV Azteca, Susana Zabaleta aseguró que el conductor de "La Cotorrisa" la hace muy feliz y no le puede pedir nada más a la vida. La también actriz de teatro detalló que ha disfrutado bastante su noviazgo con el joven creador de contenido.

"Es un hombre que me hace feliz, no le puedo pedir nada más a la vida, si me muero mañana voy a decir qué ca... la pasé, estuvo increíble", dijo.