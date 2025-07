Sabine Moussier revela que trató de entablar una relación amorosa con otra mujer: "pudo ser hermoso"

Sabine Moussier es una de las actrices más reconocidas en la pantalla chica en México gracias a su trayectoria y a su participación en La Casa de los Famosos México 2. En esta ocasión, la actriz dio una entrevista donde confirmó que está explorando su sexualidad, ya que intentó tener una relación con una mujer. Lamentablemente su historia de amor no salió como esperaba, por lo que tuvo que poner fin al romance.

En una reciente entrevista para Venga la Alegría, la ex participante de LCDLFM, confesó que gracias a la madurez que ha adquirido en los últimos años, se dio cuenta que el amor no está en el género de una persona, sino en como alguien, hombre o mujer, puede inspirarle a sentir amor. Es gracias a este pensamiento que intentó comenzar una relación con una mujer hace poco tiempo. Lo que realmente identifica a Sabine como ser humano maduro y lo que realmente le importa es el amor.

"La verdad es que traté de explorar hace muy poquito porque, para mí, el amor es lo que más importa, es lo que vale en la vida (...), yo me defino como un ser humano maduro, con muchas vivencias, con muchas experiencias, que se ha levantado de todas y que sabe entregar el corazón", indicó Moussier.

Sabine confirmó que intentó tener una relación con una mujer (IG: sabineoficial)

Sabine no dio muchos detalles de cuándo fue que comenzó su romance con la mujer o cuánto duro. Lo que sí reveló fue que a pesar de que ya no están juntas le guarda mucho respeto y un profundo amor. "Yo sigo amando muchísimo a esa persona", reconoció Mussier para después dar algunos detalles de los motivos por los que no prosperó su relación con la chica que le robó el corazón.

El motivo por el que no prosperó la relación de Sabine Moussier con su ex pareja

La actriz 58 años después de confesar que la sigue amando, dio algunos de los motivos por los que no prosperó el amor con la mujer que le robó su corazón. Sabine habría dado a entender que su ex habría puesto algún tipo de traba para que se consumara la historia de amor. Moussier considera que la relación con esta persona pudo ser hermosa, pero no quedó en ella el continuar con el romance. Sabine cerró con una frase donde confirmó que lo más importante es poder vivir los sentimientos cuando son bonitos.

"No me dejó llegar a más, a hacer algo que pudo ser hermoso, pero así como, dice la obra (´Brujas´) no está dentro de mí... Pero no me dejó llegar a más, a hacer algo que pudo ser hermoso, pero así como, dice la obra (´Brujas´) no está dentro de mí", dijo Sabine.

Sabine sigue amando a su ex (IG: sabineoficial)

Este romance sería el primer acercamiento que Sabine tuvo con una relación con una mujer, ya que antes de este momento sólo salió con hombres. Ahora queda esperar a que la villana de la pantalla chica revele más adelante si buscará tener otra oportunidad en el amor con una mujer o si volverá a intentarlo con un hombre. Lo que es una realidad es que lo hará con aquella persona que le inspire sentimientos bonitos.