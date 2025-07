Revelan detalles sobre la causa de muerte de Julian McMahon, actor de "Nip/Tuck"

El actor Julian McMahon, reconocido por sus icónicos roles en las series "Charmed" y "Nip/Tuck", murió el 2 de julio de 2025 en Clearwater, Florida, víctima de metástasis en los pulmones originadas por un cáncer de cabeza y cuello. Su muerte fue declarada de origen natural por la Oficina del Médico Forense del Condado de Pinellas, según consta en el informe oficial, recientemente revelado a medios internacionales.

Según el resumen del informe de cremación emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Pinellas, McMahon desarrolló un cáncer de cabeza y cuello que, sin haber sido divulgado públicamente, avanzó con metástasis a los pulmones. Este fue el mecanismo directo de su muerte; así mismo, se informó que el cuerpo del actor fue cremado poco después de su fallecimiento.

Kelly McMahon, su esposa, anunció el fallecimiento el 4 de julio de 2025, explicando que su compañero murió "pacíficamente esta semana tras un esfuerzo valiente por vencer el cáncer" y pidió respeto por la privacidad familiar, pues se encuentran en un profundo duelo. Además de su esposa, el actor de 55 dejó atrás a su hija Madison (25 años), fruto de su relación anterior con Brooke Burns.

¿Qué cáncer tenía Julian McMahon?

El cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad poco divulgada pero de alta mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos cánceres incluyen tumores en áreas como la garganta, boca, nariz y senos paranasales. En muchos casos, se diagnostican en etapas avanzadas debido a la dificultad de detectar síntomas tempranos.

La metástasis pulmonar, que fue la causa directa del fallecimiento de McMahon, es común en las etapas avanzadas de la enfermedad y representa un desafío clínico significativo. Organizaciones internacionales enfatizan la importancia de la detección temprana, tratamientos innovadores y apoyo integral para los pacientes y sus familias, un mensaje que puede resonar con la historia de McMahon y su lucha.

¿Quién fue Julian McMahon?

Nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Julian Dana William McMahon fue hijo del ex primer ministro australiano Sir William "Billy" McMahon. Comenzó su carrera como modelo y actor en producciones australianas como "Home and Away" y "The Power, the Passion"; con el tiempo, cruzó al mercado estadounidense obteniendo papeles clave en series como "Profiler" (1996-2000) antes de su consagración internacional.

Su ascenso al estrellato llegó en 2000 con su papel de Cole Turner en "Charmed" y a partir de 2003, McMahon protagonizó "Nip/Tuck" como el carismático cirujano plástico Christian Troy, un rol protagónico que exploraba dilemas éticos, identidad y ambición en el contexto de la cultura de la belleza. La serie, creada por Ryan Murphy, lo llevó a una nominación al Globo de Oro, y reforzó su presencia como actor de culto en la televisión dramática anglosajona.

En el cine, interpretó al villano Doctor Doom en las películas "Fantastic Four" (2005) y "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007), compartiendo pantalla con figuras como Ioan Gruffudd, Jessica Alba y Chris Evans. Más adelante, se incorporó a series como "FBI: Most Wanted" (2020-2022) interpretando al agente Jess LaCroix, y su último trabajo fue en la miniserie de Netflix "The Residence (2025)", donde encarnó al primer ministro australiano, rol que coincidía con la trayectoria de su propio padre en la vida real.

Su legado artístico estará acompañado del recuerdo de un hombre que se esforzó por compartir alegría, humor y autenticidad tanto en el set como en su vida personal. En palabras de su esposa, su deseo más profundo fue "llevar alegría a tantas vidas como fuera posible". Hoy, esa luz permanece viva en su obra y en los corazones de quienes lo conocen o nunca llegaron a conocerlo.