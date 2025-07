¿Qué es la epicondilitis que padece Sebastián Rulli y por qué se presenta?

El actor argentino Sebastián Rulli preocupó a sus fans porque desde el hospital grabó un video para informar que recibe atención médica. El clip fue retomado ayer miércoles 9 de julio por revistas de farándula, como TVyNovelas, de modo que el nombre del actor se volvió y se mantiene como tendencia.

El actor de “Rubí” y “Teresa” informó que se encuentra bien, aunque recibe un tratamiento que es “muy molesto” porque padece epicondilitis. Al parecer, no es la primera ocasión que el famoso tiene este problema de salud porque dijo que previamente ya había recibido terapia.

“No se asusten, no es nada grave”, dijo Sebastián Rulli. “Tengo ya varias sesiones que tomé antes de irme de viaje, pero me hace falta más. Muy molesto, hay que hacer terapia de choques para que se vaya desinflamando de a poco y, como lo dejé un rato por el viaje, me tocó retomar”.