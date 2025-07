Michelle Salas se corona como “Lady Chilaquil” y se burla de quienes la critican por su versión saludable del platillo

Tras convertirse en burla nacional por su versión “saludable” de los chilaquiles, este popular platillo mexicano conocido en todo el mundo, ahora la modelo y celebridad Michelle Salas grabó un video en donde se burla de las criticas y hace frente a las opiniones negativas al respecto de su manera de cocinar.

La famosa realizó un video de humor en donde pidió a sus seguidores que, si llegan a cocinar esta versión de chilaquiles, suban alguna fotografía a sus redes sociales y la etiqueten, pero eso no fue todo, ya que se autonombró “LadyChilaquil”, este apodo que se le asigna a alguien cuando su noticia o acontecimiento se vuelve viral.

“Después de presenciar el éxito rotundo de mis chilaquiles, abrimos convocatoria oficial: hagan su versión y taggéenme que quiero verlos y compartirlos HAHAHAHA Veamos qué tan lejos llega nuestra receta fit #MichiLaquil #LadyChilaquil”, es lo que comentó la famosa en redes sociales.

Michelle Salas se autonombró "Lady Chilaquil". Foto IG/michellesalasb

¿Qué pasó con Michelle Salas y los chilaquiles?

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel capturó la atención en redes sociales ya que dio a conocer cómo se prepara la tradicional receta de los chilaquiles, uno de los platillos reconocidos a nivel internacional y que forman parte de la gastronomía mexicana, pero los internautas aseguraron que esta versión saludable no era apetecible.

Los comentarios de los internautas en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que la modelo fue “funada” por todos los que veían sus videos sin importar si eran sus fanáticos o no, ya que mencionaban que no era la forma correcta para preparar esta delicia mexicana que ha conquistado paladares de todo el mundo.

La versión saludable de los chilaquiles según Michelle Salas. Foto IG/michellesalasb

¿Michelle Salas es “Lady Chilaquil?

Desde que las redes sociales existen, imágenes y fotografías se han difundido para dar a conocer situaciones injustas, por lo que han surgido expresiones como “Lady” o “Lord”, como referencia a alguien que no hace bien las cosas o es irrespetuoso con alguien más.

En la publicación que hizo Michelle Salas se puede apreciar que adjunta dos “hashtag en donde se describe como “Lady Chilaquil”, esto como referencia A todas las críticas que recibió por no llevar a cabo la receta de la forma tradicional, tal y como la hacen en las cocinas mexicanas.

En los comentarios hay decenas de personas que empatizan con ella y que describen que cuando están probando algún plan alimenticio realizan de esta manera los chilaquiles, sobre todo para cuidar las calorías y los productos que consumen, por lo que para algunos si es algo normal y cotidiano.