Manuel Masalva, actor de Narcos México, regresa a nuestro país para continuar con su recuperación

Fue en el mes de abril cuando trascendió que el joven actor Manuel Masalva, quien ganó popularidad debido a su participación en la serie de Netflix “Narcos México” y quien dio vida a “Ramón Arellano”, había sido hospitalizado en Dubái, luego de haber contraído una rara bacteria que puso en peligro su vida.

Tras varias semanas en donde poco se sabía de la recuperación del actor, en el mes de mayo se reveló que Masalva habría despertado del coma al que fue inducido, finalmente, este 7 de julio el histrión regresó a redes sociales y compartió un comunicado desde sus redes sociales en donde agradeció a todos por el apoyo y cariño que recibió. Ahora a tan solo unos días de esto, se ha dado a conocer que Manuel regresará a nuestro país.

Fue a través del perfil oficial de la cuenta de JIM Management, empresa que representa al actor Manuel Masalva que se publicó un comunicado de prensa en el que dan buenas noticias sobre la salud del actor que dio vida a “Ramón Arellano” en la serie "Narcos México".

De acuerdo con el comunicado, Masalva estará de regreso en México en los próximos días, pues, será aquí en su país en donde el actor seguirá con su recuperación, pues, si bien aún no ha recuperado al cien por ciento su salud, ya se encuentra mucho mejor, pues su cuerpo ya está libre de la bacteria que lo atacó.

“Aunque su recuperación aún no termina y la continuará una vez que regrese a México, esta noticia nos llena de felicidad y esperanza, ya que finalmente su cuerpo está completamente libre de la bacteria que lo atacó y lo mantuvo hospitalizado por más de tres meses”, se lee en el comunicado

En el mismo documento, se puede leer que el actor está a unos días de que sea dado de alta del hospital, en el que ha permanecido desde el pasado 27 de marzo, día en el que la bacteria atacó el cuerpo de Masalva y desde entonces, él ha luchado por su vida.

El pasado 7 de julio, el actor retomó su actividad en redes sociales, luego de estar varios meses en un coma inducido, y aunque sólo publicó un comunicado el cual presuntamente pudo haber sido escrito por él mismo, amigos, fanáticos y colegas de Masalva se alegraron mucho de saber sobre su recuperación.

“Estoy sanando (…) Esto apenas comenzó, aún falta mucho, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida; Dios me ha dado una nueva vida. 105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad”, se lee en el mensaje.