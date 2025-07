¿'Lady Racista' saldrá del país tras ser expuesta en video agrediendo a policía de la CDMX? Esto sabemos

Lo hecho por Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista" continúa con el debate encendido en las redes sociales. Aunque ya rompió el silencio asegurando que no fue su intención insultar al policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y que incluso quisiera reunirse con él, las críticas en su contra no han bajado de nivel, al grado de recibir comentarios de que debería ser deportada, pues, recordemos, es de nacionalidad argentina.

Recientemente su expareja, el actor Aarón Beas, grabó un video en el que ofrecía disculpas a nombre de la madre de su hijo, un menor de 16 años que también se vio implicado en las grabaciones virales y por el que ahora teme por su seguridad, de acuerdo a sus propias palabras, mismas que dio a conocer en una entrevista a medios de comunicación.

Beas también fue cuestionado sobre si "Lady Racista" saldría del país para ponerse a salvo, toda vez que las agresiones van subiendo de tono y que en redes sociales la ciudadanía está enardecida por su comportamiento para con el oficial de la SSC.

¿"Lady Racista" saldrá del país tras ser expuesta en video agrediendo policía de la CDMX?

Aunque Aarón Beas declaró que será hoy, después de poco más de un año que no tiene contacto con Ximena Pichel, que establezca comunicación con su expareja para definir qué es lo que hará tras el escándalo mediático que ya lleva una semana en redes sociales y que incluso ha trascendido a otros países.

"No lo hemos hablado, están bien espantados, no quiere salir están resguardados los dos juntos, yo le decía a mi hijo que se viniera aquí conmigo y alguna amiga que se quedara con su mamá, pero obviamente ahorita mi hijo está aterrado, de que no sabe que le va a pasar a la mamá y eso lo tiene muy inquieto, muy mal, no duerme, está espantado porque no quiere que lo separen de su mamá", describió.

En cuanto a la comunicación con Ximena Pichel, Beas informó que "Desgraciadamente no estoy en comunicación con ella hace poco mas de un año por problemas con la educación de mi hijo, pero yo creo que mañana (hoy) voy a tener que hablar con ella para quitar este círculo vicioso que se está haciendo, Realmente me preocupa, ella no es una mala mujer, yo creo que rebasó sus límites, a lo mejor yo creo que es algo que la rebasa, es algo que necesita ayuda profesional, que ella se dé cuenta, porque ella no se da cuenta que hasta daña a los demás con sus actitudes".

¿Quién es Aarón Beas, la expareja de "Lady Racista"?

Aarón Beas trabajó como modelo en la década de los 80, siendo estas sus primeras aportaciones en el mundo del espectáculo y la moda al iniciar su carrera. Trabajó con diversas marcas en su juventud, lo que lo llevó a aparecer en "Besos de Ceniza" de Timbiriche, cuando lanzaron su séptima producción discográfica.

Comenzó su carrera como actor al inicio del nuevo milenio y participó en telenovelas exitosas como Mirada de Mujer, María Mercedes, Amor en Custodia, Prisionera de Amor y en series como Club de Cuervos. Fue uno de los actores juveniles más reconocidos de la barra de talento de TV Azteca, previo a relacionarse con Ximena Pichel, hoy conocida como "Lady Racista".