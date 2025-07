Irina Baeva pide medidas de protección contra su exabogado por violentarla

El vínculo de Irina Baeva con el abogado Gustavo Herrera comenzó gracias a que fue el encargado de representar a la actriz y a Gabriel Soto en el caso contra Laura Bozzo por los comentarios negativos que realizó la peruana cuando comenzaron su romance. Ahora la historia cambió, ya que después de haber ganado la demanda contra la ex integrante de La Casa de los Famosos México, el abogado estaría hablando mal de la rusa, por lo que habría tomado medidas judiciales en su contra.

El letrado estaría asegurando que la actriz no le ha pagado sus honorarios, a pesar de haber ganado el caso contra Laura Bozzo, por haber hablado mal de ella y de Gabriel Soto cuando comenzaron su romance. Gracias a las declaraciones de Gustavo es que la rusa estaría interponiendo medidas de protección contra el abogado por violentarla en los medios de comunicación que fueron otorgadas por el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.

"Yo contrato un abogado, ¿no? y después de años de no comunicarse conmigo por ninguna vía oficial, de ninguna forma... de pronto empiezo a recibir insultos, agresiones, son ataques de violencia a través de los medios de comunicación. Nunca he recibido ningún requerimiento oficial, ninguna notificación por mensaje de texto, una llamada telefónica o un correo electrónico por parte del señor. Lo que sí he recibido son estos mensajes, esta discriminación de la nada".

Las medidas judiciales que tomó Irina le impiden a Herrera acercarse a la actriz, intimidarla o amedrentarla. Esto para evitar que pueda presentarse a amedrentarla en persona. Esta medida también estaría asegurando que el Herrera ya no pueda hablar de ella ante los medios de comunicación para continuar con su campaña de desprestigio contra la rusa.

Irina niega haber recibido dinero por ganar la demanda contra Bozzo

El motivo por el que el abogado estaría realizando las declaraciones en contra de Irina están relacionados con el pago de sus honorarios por haber ganado la demanda contra Laura Bozzo. En las declaraciones de Baeva antes de tomar un vuelo rumbo a Los Ángeles, se dejó claro que ella no sabía que había ganado el caso e inclusive dejó claro que no ha recibido el dinero por la indemnización por los daños ocasionados por los comentarios de la conductora de televisión.

La rusa dejó claro que el monto por indemnización ascienden a los 2 millones de pesos, pero no ha recibido ningún tipo de notificación que indique que ya se cerró el caso por lo que desconoce que está pasando realmente con el caso en contra de la peruana.

"En cuanto a montos, tema de cómo está la sentencia y todo eso, la verdad desconozco porque precisamente yo no tengo ninguna notificación, ningún requerimiento oficial por parte de absolutamente nadie", dijo Baeva en el aeropuerto.

#LoVisteEnVentaneando: Irina Baeva pide medidas de protección contra el abogado Gustavo Herrera por violentarla en los medios. uD83EuDD28 uD83DuDCAC#Ventaneando por #AztecaUNO uD83DuDCFA pic.twitter.com/CVE0A4djIX — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 9, 2025

Irina se podría unir a Ninel Conde y a la propia Laura en contra del letrado. La actriz dejó claro que se deben unir como género, ya que el abogado también ha "despotricado" en contra de la peruana y la cantante en otras ocasiones. La idea de Baeva es defenderse como género y evitar que sigan agrediendo de esta forma a las mujeres. "si tocan a una tocan a todas".