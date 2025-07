Hugh Grant se vuelve viral por quedarse dormido en los palcos reales de Wimbledon | FOTO

Cada año, Wimbledon, uno de los torneos de tenis más prestigiosos y antiguos del mundo, no solo reúne a las estrellas más destacadas del deporte, sino que también se convierte en un escenario para la alta sociedad, celebridades del cine, figuras políticas y miembros de la realeza británica e internacional.

Y es que Wimbledon es mucho más que un evento deportivo, es una tradición con más de un siglo de historia; conocida por su protocolo estricto, su célebre vestido blanco para los jugadores y su público selecto. Según el sitio oficial de Wimbledon, el torneo atrae a más de 500,000 espectadores cada año y cuenta con una cobertura global que llega a de millones de personas.

A lo largo de las últimas décadas, el torneo ha sido escenario recurrente para la interacción entre la élite del deporte y la cultura pop. Desde la realeza británica como la Reina Isabel II en años anteriores, hasta estrellas de Hollywood, músicos y políticos, la lista de asistentes ilustres es extensa.

Hugh Grant protagoniza momento viral en Wimbledon

El año 2025 no fue la excepción, con personalidades destacadas que acudieron para presenciar partidos decisivos. Sin embargo, más allá de las jugadas espectaculares y el glamour en las gradas, este año la atención no se centró únicamente en la batalla deportiva sobre la hierba de Church Road, sino que desvió parte de su foco hacia una inesperada estrella: el actor británico Hugh Grant.

La edición de 2025 de Wimbledon ha sido, una vez más, un magneto para atletas y celebridades.

Fotografía: AP Photo.

Durante el tenso primer set las cámaras enfocaron al actor sentado en las localidades más distinguidas: el Royal Box, justo detrás de la reina Camila y del ex primer ministro John Major. Grant, acompañado de su esposa, la productora sueca Anna Elisabet Eberstein, no pasó desapercibido y menos aún cuando fue captado cabeceando y semblante relajado, mientras se disputaba un punto crucial en el torneo.

Según el canal británico BBC Sports, las cámaras de televisión no tardaron en captar el instante en el que el actor de 64 años parecía entregarse a una breve siesta, con gafas de sol puestas y la cabeza ligeramente inclinada. Este gesto, aunque duró poco, fue suficiente para convertirse en uno de los momentos más virales.

No obstante, no todo fue desconexión ya que más adelante en el partido, Hugh Grant fue visto despierto, conversando amablemente con otros asistentes y mostrando interés por el juego, demostrando que el breve momento de somnolencia no fue un reflejo de desinterés absoluto.

En la era digital, un instante capturado en cámara puede convertirse en fenómeno global en cuestión de minutos.

Fotografía: X/@FilmUpdates

Si bien Hugh Grant no es un aficionado declarado del tenis como otras celebridades, su presencia en Wimbledon refleja la importancia cultural del torneo más allá del deporte. Tal vez en futuras ediciones lo veamos más activo, o quizá repita ese momento de relajación que humaniza a las figuras públicas.

¿Quién es Hugh Grant?

Hugh Grant es un reconocido actor británico, famoso principalmente por sus papeles en comedias románticas que marcaron el cine de los años 90 y 2000. Nació el 9 de septiembre de 1960 en Londres, Inglaterra y se convirtió en una figura emblemática del cine británico gracias a su estilo encantador, su humor irónico y su habilidad para interpretar personajes algo torpes pero entrañables.

Grant alcanzó la fama internacional con la película "Cuatro bodas y un funeral" (1994), dirigida por Mike Newell, que fue un éxito comercial y crítico. Su interpretación le valió reconocimiento mundial y varios premios, consolidándolo como uno de los protagonistas más carismáticos del género romántico. Posteriormente protagonizó otras películas como: Hugh Grant es conocido por su humor británico distintivo, a menudo mezclando sarcasmo y ternura.

Fotografía: AP Photo.