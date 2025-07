Hospitalizan al actor Sebastián Rulli, esta es la enfermedad que padece

En las últimas horas el nombre del galán de telenovelas, Sebastián Rulli, ha aparecido en las portadas de los principales medios de la farándula después de que circularan unas imágenes que lo muestran recibiendo tratamiento médico desde la cama de un hospital.

Hace unos días, el pasado 6 de julio, Sebastián Rulli, uno de los actores más famosos en México, celebró sus 50 años de edad. A lo largo de su carrera ha conseguido gran parte de su fama gracias a los trabajos que realizó en "Rubí", "Teresa" y recientemente en "El extraño retorno de Diana Salazar".

Después de celebrar un año más de vida, Sebastián Rulli preocupó a sus fans al compartir un video explicando el motivo de su reciente visita al hospital. Además, reveló el padecimiento que sufre y que lo llevó a recibir tratamiento médico.

Hace unas horas, ante sus más de 12 millones de seguidores en Instagram, Sebastián Rulli subió una historia informando que estaba en el hospital. El galán de telenovelas de Televisa preocupó a sus internautas, pero afortunadamente no se trata de ninguna enfermedad grave.

En este sentido el actor nacida en Argentina dijo que estaba en el hospital ya que se encuentra en terapia de una lesión en el codo. El protagonista de "Teresa" detalló que el problema de salud no es "nada grave", pero sí requiere de mucha atención médica.

Desde la cama de un hospital, Sebastián Rulli de 50 años de edad explicó que el tratamiento lo inició hace un tiempo, pero debido a un viaje lo retomó esta semana. Les pidió a sus seguidores que no se asustaran pues solamente está tratando una lesión.

"No se asusten, no es nada grave. Muy molesto, hay que hacer terapia de choques, me tocó retomar", detalló.