Gustavo Adolfo Infante recuerda que por su culpa le cortaron los dedos al papá de Los Temerarios en un secuestro

Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas más destacados en la industria del espectáculo en México, sin embargo, esto no lo ha exentado de verse envuelto en fuertes controversias. Como la más reciente al recordar el error que cometió cuando realizó un comentario en televisión por el que le habrían cortado los dedos al papá de Los Temerarios en un secuestro, algo por lo que el conductor se ha sentido arrepentido durante años.

El periodista de espectáculos posee una trayectoria de más de 30 años durante la que ha adquirido conocimientos y experiencias que lo han llevado al lugar que ocupa actualmente como una de las figuras más importantes del medio. Aunque no siempre fue así y él mismo admitió que ha cometido graves errores en su carrera, entre éstos uno por el que ha experimentado un gran remordimiento ya que le generó un grave daño al papá de los cantantes Gustavo y Adolfo Ángel.

Durante una dinámica titulada “Mi primera vez” del programa “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante fue cuestionado sobre su primer gran error en televisión y entonces recordó el comentario que realizó hace casi 30 años cuando se informó sobre el secuestro de Julio Ángel Alba, padre de Los Temerarios. El conductor habló sobre el vehículo de lujo que poseía el papá de los cantantes, algo por lo que los secuestradores le habían cortado lo dedos.

"Yo creo que uno de los más graves que yo he tenido, fue una vez que secuestraron al papá de Los Temerarios. En aquel entonces, él traía un BMW 750, eléctrico, en México no había BMW (…) Estúpidamente yo dije: ‘Cómo no lo van a secuestrar si trae este carrazo’, luego al señor le mutilan dos dedos, me sentí tan mal. Un día que me lo encuentro, me dice: ‘Me sentí mucho cuando tú lo dijiste porque te oí’”, recordó Infante.