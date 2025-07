Fabiola Martínez protagoniza encontronazo con Joanna Vega-Biestro, así fue el momento | VIDEO

Tras el polémico video que Fabiola Martínez publicó el pasado martes 8 de julio en donde expuso pruebas de su romance con el periodista Alex Montiel, quien es mejor conocido por su personaje “El Escorpión Dorado”, la también comediante regiomontana ha dado diversas entrevistas a varios medios de comunicación.

Una de las más recientes entrevistas que Martínez ofreció fue para el programa matutino “Sale el Sol” en donde la regiomontana se confrontó con las periodistas de espectáculos Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro sobre su relación extramarital con Montiel, pues, Fabiola se defendió todo el tiempo y aclaró que ella jamás fue la amante de nadie.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro a Fabiola Martínez?

Tras varios minutos de plática en donde la regiomontana explicó como es que inició el romance con Alex Montiel, la periodista Joanna Vega-Biestro hizo una breve pausa para aclarar que en ese programa, jamás se le había señalado como la amante, pues, Fabiola constantemente aclaró que ella jamás tuvo ese papel en la relación.

"Tu en especial dijiste, que me le fui como muy duro, o sea porque dañé a la otra persona, pero eso no lo hice para dañar... ahora ya puedes decir: 'Ella lo demostró'... Yo soy mujer al igual que ustedes…yo no hice esto en contra de nadie, simplemente es para demostrar", respondió Fabiola Martínez.

Y es que Fabiola Martínez aclaró que la relación que sostuvo con Montiel en ningún momento fue a escondidas de nadie, pues ella lo acompañaba a los eventos públicos que él tenía en Monterrey o Estados Unidos y que incluso, amigos del medio sabían que había una relación entre ellos, por lo que la regiomontana aseguró el video que publico no lo hizo con fines de dañar a Dana, aún pareja de Montiel, fue entonces que Joanna Vega-Biestro tomó la palabra y aseguró que una de las partes más afectadas es la aún esposa del periodista, pues ambas mujeres fueron engañadas por él.

"Mis palabras exactas fueron es rudeza innecesaria para la esposa porque uno también trata de ser empático para la otra persona porque esa es tu verdad y… Esa es tu verdad, esas son tus pruebas porque así se dijo. Y aquí también se ha señalado que aquí el que más falló, sobre todo en la verdad, fue él", dijo Joanna Vega-Biestro.

¿Qué pruebas mostró Fabiola Martínez contra El Escorpión Dorado?

En un video que supera los 17 minutos de duración, Fabiola Martínez decidió romper el silencio y exponer pruebas que, según ella, demuestran que su vínculo con el creador de El Escorpión Dorado fue mucho más profundo de lo que él ha querido hacer parecer. Mientras el periodista asegura haber visto a la comediante solo en cuatro ocasiones, Fabiola presentó audios que muestran una relación cercana, donde abundan las palabras de afecto y declaraciones de amor por parte de Montiel.

Durante la grabación, Fabiola compartió al menos dos mensajes de voz en los que se escucha claramente al comunicador expresarle sus sentimientos. “Cosa hermosa, preciosa que no sale de mi cabeza, te amo”, dice Montiel con voz melosa, dejando entrever una conexión sentimental más intensa de la que él ha admitido públicamente. Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales estallaron con comentarios que aseguran que la regiomontana “acabó” con él al exhibir los audios.

Uno de los mensajes más comentados fue aquel en el que Montiel no solo reafirma su amor por Fabiola, sino que también revela cómo la piensa constantemente, incluso durante la madrugada. “Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza. Te amo... Por mí te escribía toda la noche, pero tengo que dormir. Yo estuve lidiando con el insomnio, me desperté como a la media noche, me desperté como a las tres de la mañana, como a las cinco y así. Y en cada despertar, ahí estaba tu sonrisa. Te amo”, expresa el periodista. Estas palabras se han vuelto virales y han reavivado la polémica en torno a esta historia sentimental.