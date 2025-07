Estas son las declaraciones del abogado que se lanzó contra Irina Baeva, Ninel Conde y Laura Bozo

Luego de que la actriz Irina Baeva ha pedido medidas de restricción en contra del abogado Gustavo Herrera, esto debido a que, de acuerdo con la ex de Gabriel Soto, el hombre en cuestión ha ejercido violencia de género en contra de ella y de otras famosas como Laura Bozzo y Ninel Conde.

De acuerdo con la misma Irina quien ya habló sobre este tema con los medios de comunicación, ya ejerció medidas legales en contra de su exrepresentante legal, pues, cabe recordar que Herrera fue quien le ayudó a ganar la demanda en contra de Bozzo cuando aún era pareja de Gabriel Soto, pero, ¿qué dijo el abogado Gustavo Herrera sobre estas famosas?, sigue leyendo que aquí te lo damos a conocer.

Fue el pasado 3 de julio, durante el programa digital llamado Kadri Paparazzi, en donde los conductores del programa quienes se hacen llamar “El lobo y el chacal”, presentaron una entrevista que a su vez el reportero conocido como “mamba” y que es parte de Kadri le hizo al abogado Gustavo Herrera.

En dicha entrevista, el abogado estaba consciente de que la llamada estaba siendo grabada y aún así se dejó ir con todo contra sus ex representadas legales, de quien habló primero fue de Ninel Conde, pues, luego de que el reportero cuestionó directamente si “la bombón asesino” pagaba con “cuerpo”, el abogado respondió de manera tajante con un “presumo”.

Respecto a Irina Baeva, el abogado Gustavo Herrera, tampoco tuvo tacto al hablar de quien fuera su cliente en el pasado, pues, aseguró que a la rusa le gustan “los recalentados”, además que dejó claro que la ex pareja de Gabriel Soto no le ha pagado sus honorarios.

“...Ya sabes, les gustan los recalentados... (Irina) no me ha pagado un peso, ni he tenido comunicación con ella desde que me firmó la demanda... ", dijo el Lic. Gustavo Herrera

Cabe señalar que al igual que Irina Baeva, Ninel Conde ya actuó de manera legal en contra del abogado en cuestión, y también pidió medidas de protección hacia su persona, y ha señalado a Gustavo Herrera por violencia de género.

Por otra parte, al ver el revuelo que habían causado las declaraciones del abogado, equipo de Kadri Paparazzi se comunicó nuevamente con Herrera, quien señaló de manera directa a los polémicos presentadores y al reportero conocido como “Mamba” de haber acomodado la entrevista que les dio a modo.

Muy enojado, el abogado dejó claro que verá la forma en que pueda defenderse de las demandas de las famosas actrices y aseguró que ya no dará más entrevistas al medio antes mencionado.

“Mira ya me dijeron, lo que tu publicaste y tú también estás juzgando y criticando la forma en que declaré y eso no me parece correcto ni ético, ¿para qué me pediste la entrevista, para hablar mal de mí?...la acomodaste como quisiste y hablaste mal de mi, ¿ahora tienes cara para hablarme?, pero a ti te di la entrevista y ya vi el comunicado, yo sabré cómo respondo y como me defiendo, ya me habían avisado otras fuentes, cada quien tiene derecho de hacer lo que guste…mira no te voy a dar una entrevista ni te voy a contestar ¿de acuerdo? que te vaya muy bien.”, finalizó Gustavo Herrera