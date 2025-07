Empujan a Julián Gil tras interrumpir transmisión EN VIVO de El Chiringuito | VIDEO

¿Cuántas veces hemos visto que un aficionado irrumpe la transmisión de un reportero, cuando éste se encuentra haciendo un enlace en vivo, sobre todo cuando son previas o post partidos de futbol? Han sido muchísimas. Unas han sido agradables, otras más graciosas y las hay también incómodas; ya les tocará a ustedes categorizar la que protagonizó el actor Julián Gil en El Chiringuito, uno de los programas deportivos más polémicos en España.

El argentino, quien se encuentra en Estados Unidos para trabajar con TUDN en el Mundial de Clubes —es aficionado al Real Madrid, equipo eliminado dramáticamente en las semifinales de este torneo por PSG—, interrumpió un enlace en vivo del reportero Edu Aguirre, quien quedó poco complacido con la repentina aparición del actor mientras él hacía una crónica para los titulares del programa, entre ellos José Pedrerol.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, pues el reportero al no reconocerlo, lo empujó para que saliera de cuadro, provocando reacciones también entre los conductores del programa.

Crédito: Julián Gil Instagram

¿Qué pasó con Julián Gil y porqué lo empujaron en la transmisión de El Chiringuito?

Durante la transmisión posterior al juego entre Real Madrid y PSG, correspondiente a las semifinales del Mundial de Clubes y que el cuadro merengue terminó perdiendo por 4 goles a 0, el reportero Edu Aguirre se encontraba realizando un enlace en vivo a El Chiringuito de Jugones, un programa español reconocido internacionalmente por sus polémicas sobre todo cuando se habla del Madrid y del Barcelona.

Mientras el reportero hacía el enlace en vivo, un espontáneo se coló en la cámara detrás de él, lanzando un beso y un saludo a uno de los panelistas, Cristóbal Soria. Ese espontáneo era Julián Gil, quien al intentar meterse en la toma y lanzar el beso con la mano, gritó: "¡Un saludo para Soria!", al tiempo que era empujado por Aguirre, quien no lo reconoció y visiblemente molesto, dijo "Venga, un gracioso. Aquí acreditan a cualquiera". Este último comentario lo hizo el reportero en alusión a la acreditación que colgaba del cuello de Julián Gil.

La molestia del reportero fue evidente y aumentó al intentar escuchar hablar a los titulares del programa, quienes lo tomaron con gracia, y todavía más, cuando precisamente Soria, se dio cuenta que se trataba de Julián Gil.

“Aquí acreditan a cualquiera”, dice un reportero con bufanda y pinta de Hooligan con lágrimas en los ojos y sacando bilis por la boca. pic.twitter.com/Wadr0A021t — Marc Crosas (@marccrosas) July 10, 2025

La reacción del reportero y la división de opiniones

Edu Aguirre, al verse interrumpido, intentaba seguir con su reporte, algo que no consiguió porque entre los panelistas comenzó a realizarse un debate en el que todos hablaban al mismo tiempo y no lo dejaban escuchar. Cuando Cristóbal Soria reconoce a Julián Gil, el bochorno de Aguirre es evidente, pues ya no pudo argumentar que —quizá— se sintió un poco preocupado por la interrupción de alguien que no conocía durante su enlace en vivo.

"Lo he reconocido", dice Soria a Pedrerol quien segundos antes le hacía burla diciendo que Julián Gil había sido demasiado cariñoso con él en su saludo. Soria continúa:

Yo lo he reconocido. Julián Gil, cuidado que es un actor de primerísimo nivel en México y en Miami, es amigo personal.

Mientras, otro de los panelistas defiende a Edu Aguirre indicando que él estaba haciendo su trabajo y que fue natural su reacción. Este debate se encendió en redes, en donde muchos criticaron la aparición espontánea de Julián Gil a cuadro, mientras que otros le reprochaban interrumpir el trabajo del reportero.