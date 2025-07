Destapan infidelidad de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, comparten los detalles

Nuevamente el matrimonio entre la actriz, Maribel Guardia y Marco Chacón, está dando de qué hablar después de que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, revelara detalles sobre el supuesto amorío que tuvo el abogado a pesar de estar casado.

Hace unos meses, durante el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, trascendió una infidelidad de parte de Marco Chacón. A varias semanas del escándalo, el conductor de "Sale El Sol" habló sobre este tema y ventiló la verdad.

En una de las recientes transmisiones del matutino "Sale El Sol", Gustavo Adolfo Infante habló sobre la supuesta infidelidad de Marco Chacón hacía su esposa, la estrella de televisión, Maribel Guardia. El escándalo fue destapado anteriormente por Imelda Garza Tuñón.

En este sentido el conductor conocido como "El Periodista de las Exclusivas" dijo que Marco Chacón dejó de dar clases en una universidad pues supuestamente tuvo una relación sentimental con una alumna. Gustavo Adolfo Infante no explicó si el caso está siendo investigado o quedó fuera de manera definitiva.

"Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron que era porque había tenido una relación con una alumna", explicó.