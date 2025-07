Captan en VIDEO una aterradora criatura en los montes Apalaches, el lugar más embrujado en el mundo

En el planeta existen muchos rincones que ocultan a criaturas extrañas, pero se dice que uno de los sitios más embrujados son los Montes Apalaches; también conocidas como las Montañas Apalaches, éstas son una antigua cadena montañosa que se extiende a lo largo del este de América del Norte, desde el sureste de Canadá hasta el estado de Alabama en el sur de Estados Unidos.

Se calcula que es una de las cordilleras más antiguas del mundo, con más de 480 millones de años de antigüedad y formadas mucho antes que los Alpes o las Montañas Rocosas. Están cubiertos principalmente de densos bosques, valles profundos, ríos caudalosos y senderos escarpados, como el famoso Sendero de los Apalaches (Appalachian Trail) que recorre más de 3,500 km desde Georgia hasta Maine.

Históricamente, los Montes Apalaches han sido el hogar de varios pueblos indígenas, como los Cherokee, que tienen mitos y leyendas profundamente conectados con la geografía de estas montañas; de la misma forma, fueron una barrera natural durante la expansión colonial hacia el oeste en los siglos XVII y XVIII.

Captan actividad paranormal en los Montes Apalaches

No obstante, este lugar no es sólo conocido por su extensa superficie o hermosos paisajes, pues se dice que los Apalaches son el hogar de leyendas como la del Wendigo (un espíritu caníbal de la tradición algonquina) y diversos "monstruos de caza" que, según versiones, acechan viajeros imprudentes entre niebla y hojas secas. Así mismo, lugareños afirman que dentro de este bosque habitan otras criaturas y seres aterradores.

Es así como plataformas como TikTok se han convertido en un hervidero de historias que tienen como punto central los Apalaches, por lo que las personas que habitan ahí tuvieron que crear una serie de reglas para evitar que los seres extraños entren hasta sus hogares.

Una de las más importantes tiene que ver con cerrar puertas y ventanas en cuanto la tarde comienza a caer, pues se dice que a través de los cristales se pueden ver a los aterradores seres que salen del corazón del bosque para buscar a alguna presa. Romper esta regla trae consigo secuelas permanentes y precisamente esto fue lo que le sucedió a una usuaria en TikTok, donde compartió un metraje aterrador.

Dicho metraje fue retomado por la usuaria @joosiiee1, quien se encarga de recopilar los testimonios visuales más estremecedores del internet. Las imágenes fueron tomadas desde el interior de una casa que se ubica en algún punto de las Montañas Apalaches, la ventana carece de cortina alguna, por lo que al apagar la luz del interior se puede ver un par de ojos que miran fijamente hacia dentro.

Pero lo más aterrador sucede segundos después, cuando el silencio del bosque se ve interrumpido por un extraño chillido que podría asemejarse al de un cerdo; sin embargo, lo que aparece entre los árboles es mucho peor: una criatura blanca, caminando en cuatro patas y sin rastro de pelaje se dirige rápidamente hacia la casa mientras emite el desgarrador sonido.

El miedo de la persona fue tal que al ver al extraño ser acercándose sólo pudo bajar la cámara y retroceder, esperando que dicha criatura no haya tomado este encuentro como una invitación a entrar. El clip se volvió viral en la plataforma, en donde distintos usuarios aseguran que se trata de un "skinwalker" (cambia pieles), lo que podría ser muy similar a los nahuales que conocemos en Latinoamérica.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué era esta extraña criatura, este no es el primer testimonio que existe sobre los fenómenos paranormales del lugar, mismo que se ha vuelto famoso en redes sociales por su misterio. Por ello, las y los amantes del terror no tardaron en compartir sus teorías con comentarios como:

"Ni loco viviría en las montañas Apalaches"

"en ese momento le saco la Biblia"

"Ya me dieron ganas de ir"

¿Cuáles son las reglas de los Montes Apalaches?

Las llamadas "reglas de las montañas Apalaches" no son leyes oficiales del gobierno, sino un conjunto de advertencias, creencias y códigos de conducta no escritos que han sido transmitidos por generaciones de habitantes de la región. Estas "reglas" son especialmente populares en comunidades rurales y entre quienes creen en lo paranormal o el folklore tradicional de los Apalaches y aquí te las comparto:

No respondas si oyes tu nombre desde el bosque: se cree que espíritus, criaturas o entidades imitadoras pueden llamar tu nombre para atraerte y responder podría invitar a algo peligroso.

No salgas después del anochecer: muchas leyendas afirman que las entidades sobrenaturales son más activas de noche, por lo que se recomienda permanecer bajo resguardo una vez que oscurece.

No silbes en el bosque: silbar se asocia con atraer espíritus o seres oscuros. Algunos incluso dicen que al silbar, "algo" podría responder o conocer tu ubicación exacta.

Si ves algo que parece humano pero no actúa como tal... huye: este consejo se refiere a entidades imitadoras como los "skinwalkers" o "not deer" (ciervos que se mueven de forma antinatural). No intentes razonar con ellos.

No mires a los ojos de algo que no puedas identificar: se cree que el contacto visual puede permitir que ciertas entidades “entren” en ti o te sigan.

Los Montes Apalaches no solo son una maravilla geológica y natural, sino también un territorio profundamente envuelto en misterio, leyenda y tradición.

