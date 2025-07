Aarón Beas, ex pareja de 'Lady Racista', teme por la seguridad de su hijo ante el odio en redes contra Ximena Pichel

Toda la polémica creada desde el fin de semana con Ximena Pichel, mejor conocida como "Lady Racista", luego de lanzar insultos discriminatorios a un policía de tránsito que pretendía colocarle la llamada "araña" para inmovilizar su auto por diversas faltas, continúa en aumento, pese a que ya ofreció una disculpa y argumentó que no quiso agredir a la autoridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

En los videos también sale uno de los hijos de Ximena, un menor de 16 años que procreó con el actor Aarón Beas, quien incluso apareció en una grabación pidiendo una disculpa a nombre de su expareja y de su hijo, de quien por cierto, ambos están peleando la custodia actualmente, según las palabras del propio Beas.

En entrevista reciente, Beas refirió que ante el hate que se está suscitando en redes sociales por todo lo sucedido con "Lady Racista", teme por la seguridad de su hijo.

Crédito: Archivo

¿Qué dijo Aarón Beas sobre la seguridad del hijo que tiene con "Lady Racista"?

Luego de la grabación que se hizo viral en la que Aarón Beas se disculpa por la actitud de "Lady Racista" y pide que comprendan a su hijo, quien reaccionó naturalmente en defensa de su mamá ante el nivel de tensión que se registró en la discusión con el policía, el actor otorgó una entrevista en donde refiere que teme por la seguridad del niño ante todo el hate que ha desatado este caso en redes sociales.

Me preocupa mucho la seguridad de mi hijo porque está recibiendo mucho odio a través de las redes sociales; finalmente es un adolescente, acaba de cumplir 16 años, obviamente está super espantado, muy arrepentido y con mucho miedo de que no sabe qué va a pasar con su mamá. Todo el hate lo tiene muy mal, de hecho yo he recibido hate que yo no estoy involucrado de ninguna manera con eso y pues es lamentable esta situación y lo que ocurrió, como se comportó mi hijo, su mamá.

El actor dijo que aunque no ha hablado con Ximena Pichel, seguramente está arrepentida por lo que hizo, sin embargo, añadió que esta situación incluso lo está afectando a él, quien no tiene nada que ver en la situación. " Yo supongo que ella seguramente ha de estar muy arrepentida, no he hablado con ella, pero a mí lo que más me espanta en este momento es que algún fanático, alguna gente que realmente esté muy enojada por lo que pasó, que le pueda hacer daño a mi hijo o incluso a mí, porque he recibido mucho odio también".

Crédito: Archivo

Algo que la gente tardará en olvidar

Durante la entrevista, Aarón Beas también reiteró que si bien el daño ya está hecho, ella debe aceptar ayuda profesional y justifica la reacción del menor, ante la situación que se registró ese fin de semana. El pequeño pudo haberse sentido rebasado, por lo que su actuar fue lo que se conoce ya en los videos que circulan desde el fin de semana anterior en las redes sociales.

"Creo que pedir disculpas, el daño está hecho, creo que va a ser muy difícil que la gente, se hizo tan viral esto que es demasiada gente la que está en contra y con razón quizá porque fue muy fuerte la manera como ella se comportó y que de alguna manera mi hijo también se dejó llevar por eso. Creo que ella aparte de ofrecer disculpas publicas, comprometerse a tomar una terapia, a ver a profesionales, psicólogos, psiquiatras, lo que sea necesario para que se trate, para que vean que está arrepentida", sentenció.