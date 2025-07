Tras confesar que Eduardo Salazar la bloqueó, Laura Flores reveló entre lágrimas que le escribió una canción

A casi un mes de haber terminado su relación amorosa, Laura Flores y Lalo Salazar siguen dando de qué hablar, luego de las declaraciones que ha dado la actriz en un programa de espectáculos, y es que aunque la misma Flores aseguró que no iba hablar del tema, recientemente decidió abrir su corazón y revelar lo inesperado que fue para ella terminar su romance con el famoso periodista.

Y es que, de acuerdo con la ex participante de Masterchef Celebrity, luego de haber tenido un episodio de salud, el periodista habría decidido dar por terminado su romance, sin embargo, Salazar no le dio la oportunidad de aclarar lo que sucedió y la habría bloqueado de todos lados, entonces, la actriz le escribió una canción y le envía un mensaje a su ex.

Laura Flores le escribe canción a Eduardo Salazar

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laura Flores reveló que luego de haber terminado con Eduardo Salazar, ella le escribió muchas cartas pero hay una en especial que también se la dió a su productor musical y le pidió que le pusiera música.

Y es que, Laura decidió transformar todo lo que siente por Eduardo Salazar en música, por lo que le pidió a Gustavo Adolfo Infante que, en cuanto la tenga lista le de oportunidad de presentar su canción en el famoso programa de espectáculos.

“Sería interesante que abriera sus mensajes porque le escribí cosas muy lindas, una de las cosas que creo yo que le escribí tan bonitas… una de esas cartas de la mandé a mi productor musical y le dije esa es la letra ponle la música porque no puedo hacerlo y no sabes que canción tan bonita te voy a venir a presentar si me das chance”, dijo Laura Flores

Ante esto, el periodista de espectáculos cuestionó a Flores sobre cómo iba la letra de la canción que le escribió a Eduardo Salazar a lo que la cantante reveló que no recordaba toda la letra pero reveló algunas frases que incluyó en ellas: “Como poder borrar tu imagen, como saber si mi rostro se borró de tu alma, por ahí…”.

¿Por qué terminó co Eduardo Salazar?

Durante esta misma plática, Laura Flores se sinceró sobre un momento profundamente doloroso en su vida personal. Conmovida hasta las lágrimas, la también conductora compartió que un problema de salud fue, presuntamente, el punto de quiebre definitivo en su relación con el periodista Lalo Salazar. De acuerdo con su testimonio, lo que parecía una emergencia médica terminó marcando un antes y un después en su historia de amor.

El incidente ocurrió de manera inesperada durante una convivencia cotidiana con su entonces pareja. Laura Flores sufrió una severa crisis de hipoglucemia, condición que padece desde hace tiempo y que provoca una disminución drástica del azúcar en la sangre, lo cual puede generar síntomas como mareos, ansiedad e incluso desmayos.

“Necesitaba comer algo, no quería desmayarme… me sentía mal y lo expresé. Pero creo que lo asusté”, explicó la actriz, al relatar que todo sucedió mientras estaba con Salazar.

A pesar de que la situación médica se estabilizó, el desenlace fue sorpresivo. Según Laura, Lalo Salazar tomó una decisión inesperada y definitiva: “Desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor y tal, pero él simplemente dijo: 'Ya me voy'. Y se fue”. En medio del desconcierto, Flores también recordó un momento de tensión verbal, cuando él le pidió que no le gritara. “Le dije: ‘Perdón, no quiero gritarte. ¿Cómo crees que yo te voy a gritar?’”, expresó con evidente tristeza, reflejando que el malentendido no tuvo espacio para aclaraciones, pues, desde entonces el periodista la tiene bloqueada.