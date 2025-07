Revelan la verdadera razón por la que Valentina de la Cuesta se fue de México | VIDEO

Javier Ceriani, famoso periodista de espectáculos con base en los Estados Unidos, dio a conocer en una reciente entrevista con el periodista Esly Fombona que la verdadera razón de que Valentina de la Cuesta esté fuera de México, es porque hay una demanda laboral donde estaría involucrada junto a Karla de la Cuesta, su madre.

A través del programa, Ceriani aseguró que es un tema sensible de lo que no se puede especular, pues no puedes irte diciendo una cosa cuando hay otra más delicada atrás de esto, y que inculpa a otras personas dentro de este caso. Agregó que por el momento no le cree a nadie.

Ceriani aseguró que es un tema sensible de lo que no se puede especular. Crédito: @vale.delacuesta

¿Qué pasó con Valentina de la Cuesta?

Fue en este contexto cuando Esly Fombona, periodista independiente, dio a conocer que hay una demanda laboral detrás del caso, misma por la que presuntamente huyeron de México la influencer y su madre, quienes acaban de publicar un libro sobre su experiencia dentro de los abusos cometidos por Sergio Andrade.

"Hay una demanda laboral que inicia hacia un hombre, se extiende cuando tramita unos amparos de protección que favorecen a él y a uno de sus hijos, pero incluye también a Valentina y a Karla de la Cuesta. Mira, mi percepción de los hechos, tú lo sabes. Yo estuve en el hotel, transmití en vivo, me comuniqué por correo electrónico, me dicen que harán una cuestión administrativa y luego clausuran el hotel. Cuando todo sale a la luz, hay personas que apoyan a difundir rumores de Karla de la Cuesta, incluso aseguran que yo soy terrorista.", Esly Fombona

En este sentido, agregó también que detrás de la huída de México de Valentina de la Cuesta y Karla, hay un amparo que se tramitó con los presuntos objetivos de protegerse a sí misma de un arresto en el país, incluso de un embargo, entre otras cosas que se continúan investigando. Hasta el momento, la influencer y su mamá no han dado a conocer ningún comunicado o respuesta a las revelaciones de Ceriani.