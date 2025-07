Poncho de Nigris se reencuentra con su mamá y hacen fuertes reclamos, ¿se reconcilian?

Luego de una intensa batalla de declaraciones, Poncho de Nigris puso fin al conflicto con su mamá, Leticia Guajardo, a través de un polémico video en el que ambos lanzan fuertes reclamos. Y es que mientras el influencer la culpa de separar a su familia, su madre se defiende asegurando que ha recibido malos tratos lanzándose en más de una ocasión contra Marcela Mistral señalándola se ser la responsable de su separación, algo ante lo que él no dudó en defenderla.

Aunque no es la primera vez que Poncho de Nigris tiene conflictos con su mamá, en esta ocasión todo habría comenzado debido a las declaraciones sobre la fiesta de XV años de Ivanna, la hija mayor del influencer. Y es que Guajardo aseguró que su hijo se habría negado a pagar por la celebración desatando una ola de críticas en su contra, versión que él negó y ahora culpó a su mamá del distanciamiento que tiene con su hija.

Durante la extensa charla, Poncho de Nigris reveló haberle ofrecido a su mamá 50 mil pesos por cerrar sus redes sociales para terminar con el problema entre ellos y reencontrarse; además, le reclamó por haber buscado a Adrián Marcelo para una entrevista a cambio de dinero. Mientas que Leticia Guajardo lanzó un fuerte dardo a su hijo al admitir que le había fallado expresando sentirse decepcionada y poco valorada.

“Ya has hecho mucho daño, mamá, ya estamos bien distanciados, tenemos que recuperar la relación y te lo digo bien. Yo no voy a dejarme manipular por nadie, tú ya no me vas a manipular, el jefe ahora soy yo, el jefe de esta casa soy yo y ahora yo decido qué hacemos, a dónde vamos”, dijo el también empresario en el video publicado en su canal de YouTube.