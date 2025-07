Nodal lanza un adelanto de su nueva canción “La que se fue se fue”, así suena el tema para llorar a un amor este verano

Christian Nodal estrenó recientemente su disco “¿Quién + como yo?”, una producción que incluye 12 canciones, pero no conforme con todos esos temas, el cantante decidió lanzar uno más este verano, por lo que ya ofreció el primer adelanto de “La que se fue se fue”.

En un video publicado desde la cuenta en Instagram de “Bicikaraoke”, se aprecia a los músicos del Mariacheño, que acompañan a Christian Nodal y dan a conocer que ellos serán los encargados de compartir los primeros detalles de esta nueva canción del verano que se estrenará el 3 de julio.

Se sabe que Christian Nodal actualmente atraviesa por uno de los momentos más estables de su vida romántica, ya que está por cumplir un año de casado con la también cantante Ángela Aguilar, pero sus canciones siguen siendo de desamor y “La que se fue se fue”, no es la excepción.

“La que se fue se fue” es un tema que está por estrenarse y que estará a disposición de todos los fanáticos de Nodal este verano, por lo que podrán cantar y recordar aquel amor que ya no está, una letra de desamor, que son las que más disfrutan los seguidores del famoso cantante sonorense.

“La que se fue se fue y no puede volver, los besos que eran tuyos ya te los quité, ya no sigas de terca, ya te dije que nel, la que se fue se fue, reversa aquí no hay, mija traes puro sueño, llégale sin llorar”, dice parte de la letra de la nueva canción de Nodal.