¿Melenie Carmona se va a casar? Arturo Carmona, su papá, rompe el silencio y cuenta la verdad

Desde hace unos días trascendió que Melenie Carmona, hija de la cantante, Alicia Villarreal y del actor, Arturo Carmona, iba a llegar al altar. Para poner fin a los rumores el actor de "Perfume de gardenia" le preguntó a su hija cuáles eran sus planes con su actual novio.

Todo comenzó cuando Alicia Villarreal aseguró que Melenie Carmona iba a llegar al altar, pero al parecer todo se trató de una confusión. La joven ya platicó con Arturo Carmona y le confesó si verdaderamente se casará con su novio.

La mañana de este martes 1 de julio el "programa Hoy" compartió una entrevista con Arturo Carmona, papá de Melenie Carmona. El actor de teatro y televisión fue cuestionado sobre si la joven cantante se casará o todo se trató de un malentendido.

Para poner fin a los rumores, Arturo Carmona reveló que platicó con su hija, Melenie Carmona, sobre los rumores de su boda. La joven dijo que también a ella la tomó por sorpresa, pero confesó que por el momento no llegará al altar con su actual pareja sentimental.

"Le dije, me están preguntando, no me has dicho nada, ni tu novio me ha pedido tu mano, quiero resaltar que es un gran muchacho. Me dijo que no, que todavía no", explicó.