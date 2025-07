Marlon Colmenarez manda mensaje a Wendy Guevara y niega intento de fraude: "Estás dolida, supéralo"

Aunque parecía que la amistad entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara había llegado a su fin, una nueva polémica ha surgido entre ellos ante las acusaciones de la influencer en las que dijo haber iniciado un proceso legal por un intento de fraude. Al respecto, el modelo venezolano no dudó en defenderse y negó haber falsificado su firma puntualizando en que la lujosa camioneta por la que inició todo se habría tratado de un regalo antes de poner fin a todo vínculo entre ellos.

Wendy Guevara gritó su amor por Marlon Colmenarez durante su participación en “La Casa de los Famosos México” desatando dudas sobre la relación que había entre ellos, aunque ambos aclararon que sólo existía una gran amistad las críticas crecieron contra el también cantante en las que fans aseguraban que se aprovechaba de la fama de la influencer. La integrante de "Las Perdidas" salió en su defensa, pero tras su triunfo en el reality show decidió poner fin a su relación sin dar más detalles al respecto, hasta ahora.

A través de sus redes sociales, Marlon Colmenarez publicó un video en el que explica que hace dos años Wendy Guevara le regaló una lujosa camioneta con un valor de un millón de pesos, incluso, la creadora de contenido habría firmado un papel cediendo el vehículo. Sin embargo, ahora él trataría de venderla para comparar otro y fue entonces cuando personal de la agencia se habría encargado de contactar a la también conductora para advertirle sobre un intento de fraude.

El modelo negó haber intentado falsificar la firma de Wendy Guevara, a quien le envió un mensaje exigiendo detener las amenazas de iniciar un proceso legal en su contra. Aseguró que todo se trataría de una molestia por parte de la influencer tras terminar con su amistad, tiempo en el que lo habría llenado de regalos y promesas de apoyar su carrera artística.

“La voy a vender para comprarme otra, o sea, yo voy a dar la camioneta e iba a dar 200 mil pesos más para comprarme otra, no es que la estoy vendiendo porque me estoy muriendo de hambre ni nada por el estilo (…) La camioneta me la regalaste, si tú hubieras gastando un millón de pesos regalándole algo a alguien después no se lo puedes estar quitando, ya lo que se dio se dio, si según lo hiciste de corazón ya supéralo, olvídalo, ya pasó. Se la pasa manteniendo hombres”, dijo Marlon Colmenarez.

Al respecto, Wendy Guevara dijo haber iniciado un proceso legal al descubrir un intento de fraude en el que un hombre habría intentado utilizar su identidad y falsificar su nombre. Aunque no mencionó directamente a Marlon Colmenarez, fanáticos de inmediato lo señalaron como el responsable.

“Las mismas personas donde esta persona firmó me buscaron, yo no sabía, me dijeron que alteraron un documento (…) Muchos años fui la tonta de una persona y ya no lo voy a hacer y no me voy a dejar que hagan y deshagan como quieran y que firmen como Wendy, para eso hay leyes en este país. Según yo le vendí un vehículo, entonces que en el juzgado me enseñe las pruebas”, dijo Guevara en entrevista para el matutino “Hoy”.