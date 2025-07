La canción que Espinoza Paz escribió y que habla de las mentiras que utilizan los hombres al conquistar a una mujer

Cuando Espinoza Paz era un completo desconocido soñó con que su trabajo se reconociera en todo el mundo, en la actualidad sus anhelos se cumplieron y las canciones que escribió incluso con el corazón roto en mil pedazos, ahora forman parte de las listas de reproducción más importantes de México y de otros países en el mundo.

Isidro Chávez, nombre verdadero de Espinoza Paz es el único creador de la canción “No elegí conocerte”, un sencillo que hizo famosos Banda MS y que el cantautor también interpreta en varios de sus conciertos, por lo que al momento de empezar con esta pieza revela un poco de cómo fue escribir y el significado que le dio a este proyecto.

En redes sociales circulan varios videos de conciertos de Espinoza Paz y del momento en el que está por cantar el tema “No elegí conocerte”, una triste canción de desamor, que habla de cómo una persona al encontrarse con otra puede decidir mentir o revelar la verdad sobre quién verdaderamente es y no decepcionar en el futuro al otro.

La canción “No elegí conocerte”, forma parte de las letras escritas por el cantautor originario de Angostura, Sinaloa, Espinoza Paz quien en repetidas ocasiones ha mencionado que gran parte de las melodías que ha realizado son pasajes sobre su vida, pero respecto al tema que interpreta Banda MS no ha confesado a quién se la dedicó o la identidad de la persona.

“Ustedes han elegido alguna vez a la persona que no es la correcta y no dicen ‘por qué habiendo tantos o tantas, te tuve que elegir a ti’, porque voy a hablar un poco mal de los hombres que fingimos que soportamos lo que no soportamos, hombre y mujeres un consejo de vida, cuando conozcan a alguien sean transparentes”, es lo que dice Espinoza Paz antes de interpretar la pieza en sus conciertos.