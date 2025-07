Hijo de Carlos Villagrán confirma que sus padres se divorciaron por culpa de Florinda Meza | VIDEO

Una nueva y explosiva revelación sacude el ya polémico universo de "El Chavo del 8". Edson Villagrán, hijo del recordado Carlos Villagrán, conocido como "Quico", puso a Florinda Meza en el ojo del huracán al señalarla directamente como la causante del divorcio de sus padres. La confesión, hecha a la reconocida periodista Martha Figueroa, reaviva viejas rencillas y arroja más luz sobre las turbulentas relaciones detrás de uno de los programas más icónicos de la televisión latinoamericana.

Según expuso a Martha Figueroa, conductora de un programa televisivo, Edson Villagrán le confió que las constantes visitas de Florinda Meza a la casa familiar, buscando a Carlos Villagrán, fueron el detonante de las discusiones que llevaron a la separación de sus padres. El hijo del actor detalló que él era apenas un niño de seis o siete años cuando presenció el deterioro del matrimonio, atribuyéndolo a la persistente presencia de Meza.

Las acusaciones de Edson Villagrán no se detienen ahí. La controversia se intensifica al asegurar que Florinda Meza no solo influyó en el quiebre del matrimonio de sus propios padres, sino que también fue un factor clave en el divorcio de Rubén Aguirre, el entrañable "Profesor Jirafales". Villagrán hijo afirmó que Aguirre estaba "enamorado, embrujado, infatuado" por Meza, lo que culminó en la ruptura con su esposa.

Roberto y Carlos fueron buenos amigos. Crédito: @carlosvillagrankikooficial

¿Qué sucedió entre Carlos Villagrán y Florinda Meza?

Estas declaraciones, que surgen en un momento álgido por el próximo estreno de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, "Sin Querer Queriendo", sugieren un patrón preocupante. De confirmarse los dichos de Edson Villagrán, Florinda Meza fue una figura central en al menos tres divorcios dentro del círculo más íntimo de "El Chavo del 8": el de Roberto Gómez Bolaños (quien ya estaba casado cuando inició su relación con Meza), el de Carlos Villagrán y el de Rubén Aguirre.

La actriz y viuda de Chespirito, Florinda Meza, no emitió un pronunciamiento oficial ante estas nuevas y serias imputaciones. Sus redes sociales, aunque activas en otros temas, mantuvieron un prudente silencio sobre este particular, limitando los comentarios en sus publicaciones. Anteriormente, Meza ya expresó su descontento con la forma en que se abordarán ciertos pasajes de la serie biográfica de su esposo, sugiriendo posibles inexactitudes o enfoques que no son de su agrado.

La polémica está servida y las revelaciones de Edson Villagrán prometen seguir dando de qué hablar, desenterrando los complejos lazos personales que se tejieron tras bambalinas en el vecindario más famoso de la televisión. Hasta el momento, Carlos Villagrán tampoco se ha pronunciado.