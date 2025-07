"Hasta volver a verte corazón mío": conductora de Ventaneando recuerda la muerte de su esposo, así fue el triste momento

El fin de semana pasado los conductores de "Ventaneando" le externaron todo su apoyo a su compañera, Rosario Murrieta, quien escribió un mensaje en Instagram por el aniversario luctuoso de su esposo. Figuras como Pati Chapoy y Pedro Sola se hicieron presentes en la publicación.

"Hoy es el día en que me desbarato, que viajo al centro del dolor para zurcir con el hilo de tu recuerdo un tramo más de mi corazón roto... La dulce memoria de nuestros mejores días, que me da fuerza y me sostiene... hasta volver a verte corazón mío... seis años sin ti", escribió.