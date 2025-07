Grupo Firme logra 9 sold outs en Estadio GNP y recuerdan cuando Nodal rechazó un dueto con ellos

Este fin de semana, Grupo Firme ofreció dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, ambos con un lleno total, estas dos fechas se suman a las 7 presentaciones que habían dado hace un par de años la agrupación liderada por Eduin Caz, siendo la primera banda de regional mexicano lograr 9 fechas en sold out en dicho recinto.

Ante esta situación, Eduin Caz se dijo agradecido con sus fanáticos que lo han apoyado a lo largo de todos estos años, pues, aunque algunos no creían en ellos ahora han demostrado que su talento los ha llevado a ser una de las agrupaciones de nuestro país más importantes en Latinoamérica.

Lo anterior hizo que fanáticos de Eduin Caz y Grupo Firme recordarán que hace algunos años, Christian Nodal quien desde el 2024 se encuentra en medio de la polémica por su matrimonio con Ángela Aguilar, rechazó colaborar con la agrupación tijuanense pues, de acuerdo a sus propias palabras no le gustaba la música de Firme.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha estado envuelto en varias controversias a lo largo de su carrera, pero una de las más comentadas fue la que protagonizó con Christian Nodal en 2018. Este conflicto inició tras una dinámica en la que al sonorense le preguntaron si estaría dispuesto a grabar un dueto con Caz. La respuesta de Nodal fue tan directa como inesperada, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Y es que Nodal aseguró que había el 0% de posibilidades para que él grabara al lado de Eduin Caz, ante esto fue el propio líder de Grupo Firme quien salió a dar su opinión al respecto, y dijo sentirse triste, pues él admiraba el trabajo de Nodal, y saber que el creador del mariacheño no es recíproco, lo entristeció.

"Al final de cuentas, sé que no le importa y no ve mis historias pero, está bien, a mi me gusta mucho como canta, pero un 0 por ciento -del dueto–es un no rotundo, pero no me agüito, lo vamos a dejar y todo bien... Bueno ya deje de llorar, sí me dolió, la neta sí me dolió, porque me gusta mucho como canta pero bueno ya me sentí mal, equis, saludo para todos", dijo Caz