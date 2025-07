Facundo regresa a los realities show con LCDLF México 3, así fue su paso por Big Brother VIP hace más de 20 años

Este lunes 30 de junio, se reveló que Facundo, el irreverente conductor de televisión es el primer habitante de la tercera temporada de La casa de los Famosos México, el también comediante regresa a los realities show, pues en 2017 fue la última vez que el también comediante participó en un programa de este tipo.

Pese a que en 2017 participó en “La Isla, el reality”, fue en el año 2002 en donde Facundo fue parte de la primera temporada de Big Brother VIP, cuyo formato es muy similar al de La Casa de los Famosos México 3, en dicho programa, el también comediante ganó el segundo lugar, es por eso que aquí recordaremos los momentos más divertidos de Facundo en el reality en el que compartió casa con famosos como Galilea Montijo, Arath de la Torre, Lorena Herrera, Alán, entre otros más.

Pese a lo irreverente que Facundo ha sido, su paso por Big Brother dejó un gran sabor de boca para quienes pudieron verlo en el año 2002, pues, el comediante y conductor siempre tuvo una muy buena relación con cada uno de los participantes.

Y como era de esperar, también es el que ideaba las bromas y robaba carcajadas a sus compañeros, no por nada, logró llegar a la gran final junto con Arath de la Torre y Galilea Montijo, siendo esta última quien se coronó como la gran ganadora del reality.

Facundo tuvo grandes momentos dentro de Big Brother VIP, en especial con Lorena Herrera a quien le hizo algunas bromas, unas más pesadas que otras, como la vez en que fingió hacer del baño en la habitación de la guapa rubia o correr por la casa del gran hermano en paños menores.

No por nada, Facundo era uno de los protagonistas más recurrentes en los resúmenes de Big Brother, sin embargo, supo ganarse el cariño del público quien no solo lo llevó a la gran final sino que después de su salida, a más de 20 años de su participación, esperan con ansias verlo en La Casa de los Famosos México.

Luego de confirmarse a Facundo como el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 3, el presentador reveló que le da mucha emoción ser parte del proyecto, no solo por el hecho de participar sino por que está vez no estará Galilea Montijo entre los participantes, eso quiere decir que él va por el primer lugar.

“Son esos traumas que a uno le queda por estar peleando por un primer lugar, que llegó una 'lacrosidad' y me ganaste, me quedé traumado y ahora estoy feliz porque Gali no está en La Casa de los Famosos y puedo ganar, tengo posibilidades”, dijo Facundo