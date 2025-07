Eugenio Derbez habla del impactante parecido de su nieta, Tessa: "Parece como mi hija"

A un año del nacimiento de la pequeña Tessa, hija de José Eduardo Derbez, persisten las reacciones de los fanáticos en redes sociales debido al gran parecido que tiene con su famoso abuelo, Eugenio Derbez. Al respecto, el comediante se mostró feliz de las similitudes físicas que comparte su nieta con él por las que, aseguró, incluso parecería más su hija y bromeó al respecto destacando la rivalidad que sostuvo durante años con Victoria Ruffo.

La fuerte polémica que durante más de dos décadas rodeó a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez colocó a la famosa familia en el ojo del huracán ante la llegada de Tessa, su nieta en común. El reencuentro entre el comediante y la llamada "Queen de las telenovelas" generó gran expectativa entre los fans, así como el parecido que tendría la pequeña con su famoso abuelo al igual que cada uno de los integrantes de la familia.

En entrevista para el programa "De primera mano", el actor de "No se aceptan devoluciones" habló sobre el impactante parecido de su nieta Tessa expresando sorpresa y asegurando que la pequeña, incluso, parecería su hija. El comediante no dudó en bromear al respecto usando la polémica que lo rodea con Victoria Ruffo expresando que, por su parte, podría existir un descontento.

“Se parece mucho a mí, yo creo que es la más parecida no solamente de mis nietas, incluso parece que fuera mi hija porque es muy parecida a mí, cosa que me da mucho gusto. Yo me imagino que no le da tanto gusto a la abuela”, bromeó Eugenio Derbez.