Estas son las pruebas de que Lisa de BLACKPINK se habría casado en secreto con Frédéric Arnault

Lisa, quien es conocida por formar parte del grupo BLACKPINK, se habría casado en secreto con Frédéric Arnault, el hijo del multimillonario Bernard Arnault y CEO de TAG Heuer. De acuerdo con Koreaboo, los rumores de su matrimonio surgieron tras una serie de publicaciones en el sitio Crazy Days and Nights, famoso por filtrar información confidencial de celebridades.

En uno de sus artículos, mencionan a una integrante de un “grupo bicolor” que se habría casado en secreto. Aunque no nombra directamente a la cantante, muchos usuarios de redes sociales aseguran que podría tratarse de ella, ya que el término “grupo bicolor” se usa como referencia a BLACKPINK, y Lisa ha sido la miembro más vista con una pareja: Frédéric Arnault.

Aunque los artículos de este sitio no siempre son verdaderos, lo cierto es que han participado varios escándalos, por lo que los internautas los toman con seriedad, especialmente cuando aparecen coincidencias en la vida real como ocurre con Lisa, a quien han visto junto al joven multimillonario.

Lisa no ha confirmado su relación con el joven francés, pero ambos han sido captados en citas desde hace meses. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Lisa vende su armario y enciende más sospechas

El pasado 29 de junio, el mismo sitio compartió un texto que aseguraba que una integrante del “grupo de dos colores” estaba vendiendo todas sus pertenencias como señal de una mudanza secreta a Europa. Casi al mismo tiempo, Lisa organizó un evento benéfico en el que vendió ropa de su armario personal y donó las ganancias a la ONG Good Neighbors, lo que para muchos fue una confirmación indirecta de lo que decía el rumor.

Lisa de BLACKPINK y Frédéric Arnault comenzaron a ser relacionados a mediados de 2023. (Créditos: Especial)

Aunque la venta se hizo con fines benéficos, el hecho de que ocurriera tan cerca de la publicación del artículo generó aún más sospechas sobre un posible cambio de vida radical por parte de la tailandesa. Además, no es la primera vez que se rumora que se mudó a Europa con Frédéric Arnault.

Frédéric Arnault ha acompañado a Lisa a diversos eventos importantes en secreto. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Lisa está casada en secreto con Frédéric Arnault?

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la cantante ni del joven empresario, las redes sociales no dejan de especular. "Por qué no se casaría. Él la trata como una princesa", "Lisa tiene derecho de vivir su vida cómo ella lo desee. Yo espero que este rumor sea verdad" y "Ella ya tiene 28 años, déjenla hacer lo que quiera".

lisa with frederic and alexandre arnault in Paris uD83CuDDEBuD83CuDDF7?? pic.twitter.com/HnHch4uLjk — LilyuD83DuDCA5 (@flouwie27) June 23, 2024

A pesar de que no todos han recibido bien los rumores de matrimonio entre Lalisa y Frédéric Arnault, otros seguidores han expresado que apoyarán a Lisa sin importar su situación sentimental, pues afirman que su felicidad y libertad personal están por encima de todo.