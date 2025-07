El maquillista Luis Torres se sometió a una cirugía estética en la nariz por culpa de ácido hialurónico en exceso

El maquillista de las estrellas, Luis Torres compartió un importante video con sus seguidores en redes sociales, pero esta vez el artista no realizó algún diseño con celebridades o algún look como las que suele dar a conocer, ya que lo que mencionó es que se encuentra en Colombia ya que se someterá a una operación estética derivado de un mal uso de otro procedimiento de belleza.

Luis Torres comenzó la grabación informando a todo su público que se encontraba en Bogotá, Colombia a punto de entrar a quirófano para someterse a una cirugía estética y mejorar aspecto de su nariz, mismo que se había deteriorado debido al uso excesivo de ácido hialurónico.

El experto en belleza aseguró que esto es producto de un mal uso que él le dio al ácido hialurónico, ya que lo utilizó cuatro veces, lo que ocasionó daños en el aspecto de esta parte de su rostro, por lo que ahora desea mejorarlo y se sometió a una cirugía estética.

Luis Torres contó que la forma de su nariz siempre le ha causado ciertas inseguridades por lo que tenía la inquietud de operarse desde hace 7 u 8 años, pero no tenía la posibilidad de hacerlo y optó por la alternativa de ácido hialurónico, pero asegura que lo hizo en exceso, años más tarde sufrió las consecuencias y aunque hizo lo posible por revertir su efecto ya no se pudo hacer nada. Hasta el momento aún no ha dado a conocer el resultado de su operación.

“somos atascados y no sabemos hasta cuándo parar, me puse ácido hialurónico creo que 4 veces y con los doctores con los que me lo puse todos muy buenos, la neta el problema conmigo era que no esperaba a que el ácido se absorbiera en su totalidad y ahí también me informé con muchos doctores y todos ellos me dijeron que el ácido hialurónico no se absorbe en su totalidad, que quedan residuos y muchos empiezan como que a moverse un poco de lugar o a migrar o empiezan a hacer que tu cara se vea un poco más abotagada”, explicó.